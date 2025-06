Conab entrega 68 toneladas de alimentos a famílias atingidas pelas enchentes

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) deu início, neste sábado (21), à distribuição de cestas de alimentos a famílias atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. A ação, coordenada pelo presidente da estatal, Edegar Pretto, contempla inicialmente a entrega de 4 mil cestas, totalizando 68 toneladas de alimentos oriundos da agricultura familiar. A operação emergencial teve início após a Conab instalar uma Sala de Situação, com o objetivo de organizar e executar ações de ajuda humanitária.

A iniciativa integra os esforços do governo federal para atender a população atingida. Segundo a Defesa Civil, já são quase 8 mil pessoas fora de casa em mais de 120 municípios gaúchos. “Estamos atentos à situação do Rio Grande do Sul e preparados para dar respostas rápidas em momentos de calamidade. Iniciamos neste final de semana a entrega das primeiras cestas adquiridas da agricultura familiar. Estamos também em articulação com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social para garantir que nenhuma pessoa fique sem alimentação neste momento tão difícil”, destacou o presidente da Conab.



Cada cesta contém 17 quilos de alimentos, incluindo arroz, feijão, macarrão, farinha de milho e melado. As primeiras foram entregues ao Centro Humanitário do Bairro Caju, em Nova Santa Rita. O local acolhe cerca de 50 pessoas, além de oferecer estrutura para preparo de refeições, abrigo para animais e lavanderia.



Outra parte das cestas foi destinada à Central de Abastecimento das Cozinhas Solidárias do Estado, criada durante as enchentes de 2024, na sede do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre. “A importância dessa parceria com a Conab é imensurável. Sabemos para onde os alimentos devem ser enviados, quem vai prepará-los e onde essa comida chegará. Essa rede nos permite responder com agilidade a momentos críticos como este”, afirmou Itanajara Almeida, coordenadora da iniciativa.



A Conab tem um histórico de atuação em situações de emergência no estado. Em 2024, após as enchentes que atingiram diversas regiões do Rio Grande do Sul, a Companhia distribuiu 153 mil cestas de alimentos, abasteceu mais de 600 cozinhas emergenciais e estruturou uma Central de Apoio Logístico em Canoas com o apoio de 86 servidores de todo o país.