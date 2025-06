Após vistoria do DMLU, lixo reciclável é recolhido no bairro Santana

caminhão da Coleta Seletiva de Porto Alegre neste sábado (21) em uma rua do bairro Santana já não estão mais na calçada. No começo da noite, o serviço foi feito, após o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) fazer vistoria da rota do caminhão. A coleta deveria ter sido feita na manhã deste sábado. Os resíduos recicláveis que não tinham sido recolhidos peloneste sábado (21) em uma rua do bairro Santana já não estão mais na calçada. No começo da noite, o serviço foi feito, após o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). A coleta deveria ter sido feita na manhã deste sábado.

Apesar do caminhão passar pela rua Gomes Jardim, os sacos com o lixo não foram recolhidos. Em nota, o DMLU informa que, após vistoria, da "fiscalização da Coleta Seletiva na rua Gomes Jardim, nas proximidades do número 559, bairro Santana, foi deslocada uma equipe para o recolhimento dos seletivos que estavam dispostos na via".

"A consulta feita no sistema GPS instalado nos veículos indica que as rotas na região estão sendo cumpridas periodicamente, e o caminhão passou na via às 9h55min, com velocidade compatível com a operação", descreve o departamento.

O DMLU orientou que os moradores registrem reclamações sobre a falta de serviço pelo sistema 156.