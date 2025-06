Coleta seletiva passa em bairro de Porto Alegre e não recolhe lixo reciclável

Moradores de uma das ruas do bairro Santana, perto do Centro de Porto Alegre, estão até agora sem entender o que aconteceu. Manhãs de sábado têm coleta seletiva de resíduos recicláveis no roteiro de passa pela rua Gomes Jardim. Mas na metade da manhã deste sábado (21), o caminhão da coleta cruzou pela rua, entre a rua Domingos Crescêncio e a avenida Princesa Isabel, e não recolheu os sacos de resíduos.

A coleta é sempre às quarta-feiras e aos sábados. Até por volta das 17h deste sábado, o lixo permanecia na calçada, em frente às moradias. A região é bem residencial. Muitos catadores paravam para tentar aproveitar alguns itens, como garrafas de plástico e outros materiais que podem ter valor na venda de resíduos.

A reportagem do Jornal do Comércio fez contato com a assessoria do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), responsável pela gestão e fiscalização da coleta seletiva, para obter esclarecimento sobre o que ocorreu na execução do serviço que é da Cootravipa. A assessoria solicitou dados do endereço, repassou ao DMLU e aguarda um retorno.