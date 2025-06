Conab começa a doar alimentos para atingidos por inundações no Rio Grande do Sul

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) instalou uma Sala de Situação para executar ações de ajuda à população atingida pelas novas cheias no Rio Grande do Sul, principalmente na região Metropolitana de Porto Alegre. O presidente da Conab, Edegar Pretto, lidera os trabalhos, que incluem a doação de alimentos a pessoas que precisaram deixar suas casas e estão em abrigos. Nesta primeira etapa, estão disponíveis 4 mil cestas de alimentos — o equivalente a 68 toneladas produzidas pela agricultura familiar.

LEIA TAMBÉM: RS tem 28 pontos interditados em rodovias em razão das chuvas dos últimos dias

A iniciativa faz parte dos esforços do governo federal para amenizar os impactos das fortes chuvas que já atingiram 109 municípios gaúchos. Segundo Pretto, o foco da mobilização emergencial é garantir a segurança alimentar das comunidades impactadas. “Estamos atuando em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome para atender as famílias atingidas. A prioridade, neste momento, é assegurar que não falte comida. A Conab já montou uma Sala de Situação e mantém contato com cozinhas solidárias e municípios”, afirmou o presidente.



As cestas estão na Unidade Armazenadora da Conab, em Canoas. Cada unidade contém 17 kg de alimentos, como arroz, feijão, macarrão, farinha de milho e melado. As primeiras entregas estão programadas para a manhã deste sábado (21), com a presença do presidente da Conab. A prefeitura de Nova Santa Rita receberá alimentos, que serão destinados a famílias atingidas no município. Depois, cozinhas solidárias da região Metropolitana receberão cestas na sede do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre, onde funciona a central de abastecimento das cozinhas solidárias — criada ainda durante as enchentes de 2024. No local, Pretto também se reunirá com representantes das organizações para orientá-los sobre o trabalho da Conab neste período de emergência. Uma cozinha que opera no mesmo espaço vai preparar refeições para serem distribuídas a abrigados no bairro Sarandi.



A nova ação da Conab ocorre em meio a mais um episódio de enchentes no estado. As chuvas intensas provocaram o transbordamento de rios e alagamentos em diversas cidades. O boletim mais recente, divulgado sexta-feira (20) pela Defesa Civil, registra 2.013 pessoas desabrigadas e 4.438 desalojadas.



A Conab tem um histórico de atuação no estado em resposta a desastres climáticos. Por exemplo, em 2024, após as enchentes que devastaram várias regiões do Rio Grande do Sul, a Companhia distribuiu 153 mil cestas de alimentos, atendendo tanto prefeituras quanto cozinhas emergenciais que forneciam refeições à população atingida.



Entregas



Sábado, 21 de junho

9h30 – Nova Santa Rita: Entrega de cestas de alimentos da agricultura familiar

Local: Centro Comunitário do Bairro Caju (R. Porto da Farinha, 245)



11h30 – Porto Alegre: Ato de entrega de alimentos e reunião com as Cozinhas Solidárias da Região Metropolitana

Local: Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre (R. Augusto Severo, 82)



13h – Porto Alegre: Entrega de marmitas na Cozinha Solidária Isokan Panela Ty Oya

Local: R. Jorge Lansen, 230 - Vila Minuano

Assessoria de Imprensa Conab: Catiana de Medeiros 051 99609-9139