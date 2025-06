RS tem 28 pontos interditados em rodovias em razão das chuvas dos últimos dias

causaram três mortes As chuvas intensas que caem no Rio Grande do Sul desde a madrugada de terça-feira (17) já, aumento do nível dos rios, alagamentos e estragos diversos em construções e também nas rodovias. Conforme balanço divulgado atualizado pelo governo do Estado, no início da tarde desta sexta-feira (20) são 42 pontos de bloqueio em estradas em todo o Rio Grande do Sul. Deste total, 28 se dão em razão das chuvas ocorridas entre a terça-feira e esta sexta-feira.

Os bloqueios se concentram, principalmente, na faixa central do RS e na Serra. Em Bento Gonçalves, por exemplo, são três os pontos da ERS 431 bloqueados.

Alguns dos bloqueios não se dão em razão das chuvas atuais. O bloqueio total da VRS 843, quilômetro zero, em Feliz, por exemplo, se dá desde 30 de abril do ano passado, em razão da queda de uma ponte. O mesmo ocorre com o bloqueio da ERS 417, em Itati, que permanece desde 2 de maio do ano passado.

Em Cachoeira do Sul, assim como em Bento, também são três os pontos de bloqueio, sendo dois na ERS 502 e um na BR 153.

Confira abaixo os 28 trechos de estradas bloqueados no RS em razão das chuvas recentes:

Farroupilha - ERS 448 - kms 31 e 32 - bloqueio parcial

Bento Gonçalves - ERS 431 - km 06 - bloqueio total

Bento Gonçalves - ERS 431, km 11 - bloqueio total

Bento Gonçalves - ERS 431, km 22 - bloqueio total

Relvado - ERS 433, km 08 - bloqueio total

Cruzeiro do Sul - ERS 130, km 55 - bloqueio total

Bom Retiro do Sul - ERS 129, km 13 - bloqueio total

General Câmara - ERS 130, km 28 - bloqueio total

Candelária - ERS 858, km 10 - bloqueio total

Santa Cruz do Sul - ERS 409, km 12 - bloqueio total

Cachoeira do Sul - BR 153, km 412 - bloqueio total

Cachoeira do Sul - ERS 502, km 11 - bloqueio total

Cachoeira do Sul - ERS 502, km 17 - bloqueio total

Novo Cabrais - RSC 287, km 167 - bloqueio parcial

Restinga Seca - ERS 149, km 78 - bloqueio total

Restinga Seca - ERS 149, km 89 - bloqueio parcial

Nova Palma - ERS 149, km 143 - bloqueio parcial

Faxinal do Soturno - ERS 348, km 32 - bloqueio total

Faxinal do Soturno - ERS 149, km 150 - bloqueio parcial

Nova Palma - ERS 149, km 161 - bloqueio parcial

Santa Maria - RSC 287, km 226 - bloqueio parcial

Santa Maria - ERS 511, km 5 - bloqueio total

Toropi - ERS 524, km 2 - bloqueio total

Cacequi - ERS 640, km 19 - bloqueio parcial

São Vicente do Sul - ERS 241, km 23 - bloqueio total

Manoel Viana - ERS 176, km 170 - bloqueio total

Tapera - ERS 223, km 33 - bloqueio parcial

- ERS 223, km 33 - bloqueio parcial Pirapó - ERS 550, km 23 - bloqueio total