Brigada Militar resgata 538 pessoas em dois dias de chuvas intensas

Durante os dias 18 e 19 de junho de 2025, sob fortes chuvas no Rio Grande do Sul, a Brigada Militar intensificou sua atuação em dezenas de municípios, resgatando 538 pessoas em 48 horas — uma média de 269 pessoas por dia. Também foram resgatados 48 animais.

O trabalho foi realizado por um contingente de 9.131 policiais militares, em regime de plantão ininterrupto, com o uso de 3.047 viaturas em todo o Estado. As operações ocorreram principalmente em áreas alagadas, locais de deslizamento e comunidades isoladas, exigindo respostas rápidas e estratégias integradas com a Defesa Civil e outros órgãos de emergência. Desde a madrugada da última quarta-feira (18), os batalhões estão mobilizados com foco no resgate e apoio às famílias atingidas.

"O esforço reflete o comprometimento da Instituição com a população", enfatiza o Comandante-Geral da Brigada Militar, coronel PM Cláudio dos Santos Feoli. Segundo ele, os policiais militares estão preparados para atuar em situações de calamidade e estão motivados pelo dever de proteger vidas. "A resposta foi imediata, porque cada minuto pode fazer a diferença", acrescenta.

Contexto climático

As chuvas aconteceram às vésperas do início oficial do inverno, que começa no Hemisfério Sul nesta sexta-feira (20), às 23h42min, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A estação é tradicionalmente marcada por temperaturas mais baixas e, no Sul do Brasil, pelo aumento de chuvas em determinadas regiões. A previsão para os próximos meses inclui a chegada de massas de ar frio e possibilidade de geadas e nevoeiros, exigindo atenção especial da população e das autoridades.

O estado ainda se recupera da grave tragédia climática ocorrida em maio de 2024, quando temporais e enchentes atingiram centenas de municípios gaúchos, resultando em dezenas de mortes e milhares de desabrigados.