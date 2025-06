Cidades da Serra catarinense poderão ter ocorrência de neve na próxima semana

Com o começo do inverno nesta sexta-feira (20), o frio intenso deve voltar a Santa Catarina nos próximos dias. Com a queda nas temperaturas, segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, existe a chance de neve nas áreas mais altas da Serra catarinense no início da próxima semana.

O órgão estadual destaca a possibilidade do fenômeno ocorrer entre a noite de segunda-feira (23) e a madrugada de terça-feira (24). A primeira e única neve de 2025 em Santa Catarina foi registrada em 29 de maio nas cidades de Urupema, São Joaquim e em Bom Jardim da Serra. A MetSul Meteorologia afirma que a neve que marcou presença no fim de maio tem alta probabilidade de voltar a cair no Sul do Brasil neste inverno - com tendência de ser a estação mais fria que nos últimos dois anos.

A MetSul Meteorologia destaca que o Sul do Brasil deve ter chuva acima da média na estação nos três estados da região com os maiores desvios positivos esperados no Rio Grande do Sul, onde parte do estado terá uma estação com chuva muito acima da climatologia histórica. O inverno começa nesta sexta-feira (19) e segue até o dia 22 de setembro. A Defesa Civil de Santa Catarina alerta para frio intenso, geadas, nevoeiros e possibilidade de chuva no litoral.

Em Santa Catarina, nas regiões de maior altitude, como os planaltos, a Serra Catarinense, o Meio Oeste e o Alto Vale do Itajaí apresentam momentos de frio intenso no período. São comuns as formações de geada, nevoeiros densos e, eventualmente, até fenômenos como neve e chuva congelada. Historicamente no estado catarinense os menores volumes de instabilidade ocorrem no inverno. No entanto, é importante destacar que isso não significa ausência total de chuva. Santa Catarina, diferentemente de outras regiões do Brasil, como o Centro-Oeste e parte do Sudeste, não possui uma estação seca bem definida.

Segundo a Defesa Civil, durante todo o inverno, diferentes sistemas meteorológicos continuam atuando, podendo gerar eventos de chuva, sobretudo no litoral e nas áreas próximas. As frentes frias e os ciclones extratropicais seguem sendo responsáveis por trazer instabilidade, ventos fortes, ressacas e elevação do nível do mar. A Defesa de Civil estadual destaca que as cidades que mais nevam no território catarinense são São Joaquim, Urubici, Urupema e Bom Jardim da Serra.

Na sexta-feira (20), o prognóstico mostra que o tempo segue instável e com condições para temporais com raios, rajadas de vento e chuva intensa. As regiões do Grande Oeste, Vale do Itajaí, Planalto e Litoral Sul devem registrar tempestades mais intensas.