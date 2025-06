Subindo, 1,7cm por hora, nível do Guaíba chega a 2,58m

O nível do lago Guaíba segue subindo na tarde desta quinta-feira (19). Conforme monitoramento realizado e tempo real com base em dados do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Ufrgs (IPH) e da Agência Nacional de Águas (ANA), as águas estão batendo em 2,58m às 16h15min. A cota de inundação de 3,60m, entrando em alerta a 3,15m.

O nível segue subindo, aumentando 1,7cm por hora. A velocidade do aumento, porém, está menor do que no meio da manhã, quando o Guaíba estava a 2,47m, subindo a 2,2 cm a cada hora.

O Guaíba iniciou a quinta-feira com 2,27m. Às 7h da manhã estava em 2,43m, passando para 2,51m ao meio dia.

A chuva na capital gaúcha diminuiu neste feriado de Corpus Christi. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), acumulado de precipitação em Porto Alegre nesta quinta-feira é de 29,8mm. Na quarta-feira (18), choveu 99,4mm na cidade. Nos últimos três dias, choveu 155mm na Capital. O total superou a média histórica de precipitaçao para todo o mês de junho, que é de 130,4mm.