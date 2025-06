Rio Grande do Sul soma quase 3 mil pessoas fora de casa por causa das chuvas

Até o final da manhã desta quinta-feira (19), as equipes da Defesa Civil registraram 984 pessoas em abrigos, 1.993 desalojados, dois óbitos e um desaparecimento no Rio Grande do Sul em decorrência das chuvas que atingem o Estado nos últimos dias.

Confira, abaixo, a situação dos municípios que comunicaram ocorrências ao órgão:



1 – Agudo: danos em pontilhões, pontes, acessos, invadiram residências e estradas. Reportadas

50 pessoas desalojadas.



2 – Alegrete: danos em casas em função das chuvas intensas. Com a elevação do Rio Ibirapuitã, foram reportados 90 desabrigadas e 164 desalojadas, as equipes trabalham para acomodação das famílias.

3 – Alto Alegre: água no asfalto, sentido Campina Redonda, trevo de Alto Alegre - VRS 817.

4 – Amaral Ferrador: regional reportou 4 pontes submersas e outras 3 danificadas.

5 – Arroio Grande: um acampamento com 6 famílias (aproximadamente 30 pessoas) precisou se deslocar. As pessoas estavam às margens do Arroio Carlos Barbosa, cujo nível do rio está subindo.

6 – Arvorezinha: duas pessoas desalojadas, removidas por residirem em área de risco geológico.



7 - Barão do Triunfo: alagamento de estradas de acesso ao município, pontes e bueiros.

8 – Barra do Ribeiro: bloqueio de estradas, alagamentos em áreas ribeirinhas com 42 residências atingidas e uma aldeia indígena. Foram reportados 41 desabrigados e 21 desalojados.

9 - Bom Retiro do Sul: danos decorrentes de água invadindo residências. Foram tomadas providências para a desobstrução dos bueiros e limpeza das valas que conduzem a água.

10 - Butiá: alagamentos atingindo 15 residências. 29 pessoas desalojadas.



11 - Caçapava do Sul: duas residências danificadas pelo desmoronamento de um barranco, há 8 desalojados.



12 – Cachoeira do Sul: alagamentos e movimentação de massa. Município informa 13

desabrigados e sete desalojados.



13 – Cachoeirinha: alagamentos pontuais e isolados em vias públicas, extravasamento do Arroio Passinhos alagando parte da Av. Panamericana, Parque da Matriz. Extravasamento do Arroio Sapucaia alagando parte da estrada do Nazário. Alagamento em 20 casas na ocupação Canarinho, foi montado abrigo temporário preventivamente, e entregue lonas em residências.

14 - Campos Borges: casa com danos no telhado, bueiros obstruídos, estradas alagadas,

estradas com pontos de interdição: Ponte Nenê Schenider; Rincão dos Toledos; Estada Rural Próximo propriedade Juarez- Mundo Novo; Estrada Armando Feder – Mundo Novo; Estada Rural acesso ao Laranjal - Mundo Novo;- Estrada Rural próximo Roquinho - Mundo Novo;- Ponte, divisa Jacuizinho – Próximo Ivo Toledo. Água no asfalto, na rodovia na divisa de Espumoso com Campos Borges. Foi identificado que o asfalto está gravemente danificado, impossibilitando a passagem de veículos com segurança.



15 - Candelária: confirmado um óbito de uma mulher de 54 anos. Forças de resposta seguem na busca

por um homem de 65 anos. Informações preliminares dão conta de que o casal tripulava um veículo e tentou atravessar uma área alagada, sendo arrastados.



16 – Canoas: 28 casas atingidas por alagamento.



17 - Caraá: chuvas intensas atingiram a área rural do município, causando isolamento da Comunidade Sanga Funda.

18 – Caseiros: no telhado de duas residências na cidade.

19 – Caxias do Sul: pequenos danos nas cabeceiras da ponte do Rio Bello na estrada do vinho em Vila Cristina, mas sem prejudicar o acesso a comunidade até o momento.

20 – Cerro Branco: alagamentos, cheia nos rios e açudes, queda de barreiras, cabeceiras de pontes, destruindo pontilhões e bueiros, deixando intransitáveis trechos de estradas vicinais. As chuvas intensas e incessantes fizeram com que os rios e arroios que circundam a cidade transbordassem, restando inundação em diversas ruas da cidade. Foram reportados 52 desabrigados e 110.



21 – Cerro Grande do Sul: estradas alagadas, bueiros entupidos devido deslizamento de massa, cabeceiras de pontes ruídas, pontes de madeiras prejudicadas, terrenos residenciais alagados



22 – Chuvisca: regional reportou interrupção de estradas, quedas de pontes e bueiros com desvio

para deslocamento de veículos.



23 - Colinas: parte do município sem energia elétrica. Concessionária já contatada.

24 – Coronel Barros: danos no telhado do prédio público pertencente a Secretaria de Desenvolvimento,

Indústria, Comércio e Turismo. Pequenos arroios/riachos saíram fora da calha e bueiros não vencer o deságue do alto volume de água acumulado.



25 - Cotiporã: danos devido o deslizamento de barreira na Estrada Ivo da Rosa, entre Cotiporã e Dois Lajeados. A Prefeitura foi mobilizada para desobstrução total da Via.

26 – Cruzeiro do Sul: 62 desabrigados.

27 – Dezesseis de Novembro: estradas interditadas pela água, algumas casas inundadas, danos nas lavouras, bueiros arrancados

28 – Dois Lajeados: estrada que conecta o município de Dois Lajeados a Cotiporã foi interditada, mas já

liberada parcialmente.

29 – Dona Francisca: aumento do nível dos arroios e do Rio Jacuí. Já são registradas inundações e

enxurradas em diversos pontos da zona urbana e rural do município. Reportados 12 desabrigados e 22 desalojados.

30 – Doutor Ricardo: destruição parcial da estiva (passagem com tubos no leito do Rio Putinga) na divisa entre Doutor Ricardo e Relvado, após vistoria no local foi feito o bloqueio do acesso e sinalização.

31 – Eldorado do Sul: danos materiais a residências e prédio público, plano de contingência ativado. 31 desabrigados e 75 desalojados.

32 – Encruzilhada do Sul: 15 residências inundadas, 30 desalojados e 150 afetados pelo transbordamento do córrego Lava Pés. DC municipal e Bombeiros atuam no apoio aos afetados, na limpeza do local e na melhora do escoamento da água.

33 – Entre-ijuís: devido a alta do rio Ijuí, já chegando em área com população, foi necessária a retirada de duas famílias por motivo de segurança. Foram alojadas em casas de familiares.

34 – Espumoso: água no asfalto, sentido Campina Redonda, trevo de Espumoso Alto Alegre - VRS 817. Sete desabrigados, uma casa com danos no telhado, bueiros obstruídos, estradas alagadas e escolas com alagamentos devido a sanga de acesso a escola ter transbordado.

35 - Eugênio de Castro: acionamento da Defesa Civil Municipal, alagamento em bairro atingindo residências, estradas danificadas.

36 – Flores da Cunha: deslizamento de terra em encosta ao lado de uma residência, que causou danos estruturais e comprometeu sua segurança. Bombeiros Militares foram acionados, local foi isolado e o único morador da residência foi acolhido.

37 – Gentil: dano em telhado de uma residência. Defess Civil municipal realizou atendimento.



38 - Gravataí: alagamentos em residências.



39 - Guaíba: alagamentos pela cidade.

40 - Ibirapuitã: alagamentos em vias e casas no município.

41 – Itacurubi: pontos de elevação de rios na região que causam transtornos aos moradores locais, prejudicando acessos ao município. Acesso a São Borja: interrompido pelo transbordamento do Rio Itacurubi;aAcesso a Santo Antônio das Missões (via estrada de chão): interrompido pelo Rio Camaquã; acesso a Bossoroca (via Cândida Vargas): interrompido pelo Rio inhaquã.



42 – Jaguari: inundação do Rio Jaguari Município reportou ruas e casas alagadas e movimentos de

massa. Foram relatadas 120 desabrigadas e 900 pessoas desalojadas.



43 - Jóia: estradas danificadas, pontes submersas, casas alagadas.



44 – Lajeado: desabamento de uma residência, sem vítimas. Alagamentos na Av. Décio Martins da Costa, na Av. 7 de Setembro, na Rua Bernardino Pinto, nasproximidades do Parte Teobaldo Dick e de via lateral no bairro Montanha. Rio Taquari atingiu a cota de alerta. 48 pessoas desalojadas.

45 - Maçambará: estradas afetadas no interior do município.

46 – Manoel Viana: danos estruturais nas estradas rurais, 5 famílias afetadas devido a elevação do nível do rio na localidade de Barragem do Itu. 20 desalojados.



47 - Maquiné: chuvas intensas que atingem a área rural do município, causando acúmulos pontuais

em estradas e propriedades menores



48 – Marques de Souza: movimentos de massa em áreas de encostas e terrenos instáveis, principalmente na localidade de Nova Esperança. Comunidade local foi evacuada. Foram reportados 22

desabrigados e 7 desalojados.



49 – Mata: alagamento de ruas e casas no município. 40 pessoas desalojados.



50 – Minas do Leão: 5 residências com danos

51 - Muçum: obstrução total da estrada e comunidade isolada sem acesso principal.



52 – Nova Hartz: dano em um telhado, com queda de árvore, poste e fios elétricos caídos. Foi

providenciada lona, a retirada da árvore e o acionamento da concessionária de

energia.



53 – Nova Palma: grandes transtornos e prejuízos para toda a população urbana e rural, tais como, alagamentos de residências, comércio, estragos nas estradas de acesso as localidades do meio rural, e acessos as rodovias que dão acesso a cidade, desmoronamentos e deslizamentos de encostas.



54 – Nova Petrópolis: óbito de um homem com 22 anos, que foi retirado do interior de um veículo pelos Bombeiros Voluntários. Circunstâncias do óbito ainda estão sendo apuradas. Movimentação de Massa na localidade São José do Caí, onde uma residência foi atingida, causando pequenos danos até o momento.

55 – Nova Roma do Sul: asfalto cedeu na VRS 448 a 300m da ponte de ferro que liga o a Farroupilha, tornando-se inviável o trânsito no local.

56 – Nova Santa Rita: vários pontos de alagamento atingindo algumas residências. 10

desabrigados e 11 desalojados.



57 – Novo Cabrais: SC 287 KM 167 foi totalmente bloqueada por conta de enxurrada e erosão da borda do arroio, e árvore de grande porte. Já liberada.



58 – Novo Hamburgo: movimento de massa, sendo necessário evacuação de 2 residências.

9 desalojados.

59 - Osório: chuvas intensas que atingem a área rural do município, causando deslizamento de

massa próximo à rodovia RS 030, KM 75.



60 - Paraíso do Sul: bloqueio total da RSC 287.



61 - Parobé: queda de muro de contenção, interdição de duas casas e solicitada o abandono da

residência, 2 residências afetadas. 8 desalojados.



62 – Passa Sete: problemas em pontes e aterros. Aulas foram suspensas no município.



63 – Pedras Altas: acúmulos pontuais de água em estradas e propriedades menores.



64 - Pejuçara: danos no telhado de residência de pequeno monte, com goteiras em um cômodo da casa. Alguns bueiros não estão vencendo desaguar o volume de água acumulado devido as fortes pancadas de chuva. Pequenos arroios saíram fora da calha. Pontes foram interditadas.

65 - Relvado: arroio está cheio, e que estão sem os principais acessos. Moradores das áreas de risco de deslizamento foram orientados a sair de casa.

66 – Rio Pardo: limpeza das galerias, distribuição de lonas, cordas e remoção de famílias em áreas de risco. 24 desalojados.

67 - Rosário do Sul: 24 residências com danos na cobertura. Foram entregues lonas e manta asfáltica e cestas básicas.



68 – Santa Cruz do Sul: alagamento de ruas do bairro Várzea. Providências: Pessoas retiradas como forma de prevenção pela Defesa Civil e Exército e encaminhadas para abrigos e casa de parentes. Colocação de lonas em três residências, atendidas pelo CBMRS.

69 – Santa Margarida do Sul: comunidades isoladas no interior do município e acesso limitado a

localidades próximas. Regional reportou estradas rurais com infraestrutura comprometida e suspensão do transporte escolar e das aulas no município.



70 – Santa Maria: 36 alagamentos, 1 inundação, 1 colapso de edificação, 1 vendaval, 2 goteiras, 1 queda de árvore, 34 casas danificadas e 128 pessoas desalojadas. Defesa Civil municipal está atuando nas ocorrências. O CBMRS atendeu 5 ocorrências na madrugada. 9 desabrigados e 84 desalojados.

71 – Santana do Livramento: queda de granizo que danificou o telhado de residências no

município. Houve mobilização de equipes em operação de apoio às famílias e disponibilização de lonas.



72 – Santo Ângelo: danos devido enxurrada que adentrou residências causando danos materiais. Queda de muro na divisa entre residências. Não houve desalojados. Não houve danos humanos.

73 – Santo Antônio das Missões

Regional reportou que após chuvas intensas e rajadas de ventos, restou uma casa destelhada e um veículo arrastado pelas águas. 4 desalojados.



74 - São Borja: volume alto de chuva causou pontos de alagamento, nenhuma família foi removida de sua casa, somente danos em móveis e eletrodomésticos.

75 - São Gabriel: residências alagadas devido a cheia do Rio Vacaraí. Houve remoção de famílias. 9 desabrigados e 12 desalojados.

76 – São José do Herval: entupimento de valas, bueiros, e interrupção no fluxo em localidades rurais. Encobrimento de pontes, danificação de estradas do interior, deslizamentos, enxurradas, danos em tubulação. 8 desalojados.

77 - São Martinho da Serra: ruas e casas alagadas. 11 desabrigados

78 - São Pedro do Sul: intensas chuvas com agravamento da situação nas localidades de Paredão, Passo da Trincheira, São Lucas, Passo de Clara, onde houveram desabrigados. Regional reportou cheia de rios e sangas com destruição de aterros, cabeceiras e pontes, estradas e bueiros. Auxílio na retirada das famílias;

reestabelecimento de acessos e passagens. 4 desabrigado e 70 desalojados.

79 - Segredo

Regional reportou transbordamento em arroios, água sobre pontes e suspensão de aulas.

80 – Serafina Corrêa: Rio Carreiro acima da calha.



81 – Sobradinho: extravasamento do Rio Carijinho, com retirada de famílias da área de risco e suspensão das aulas no município. 20 desabrigados e 10 desalojados.

82 – Taquara: riscos remanescentes dos desastres recentes, ocorridos em 2023 e 2024, por conta

dos quais a capacidade de drenagem urbana e especialmente o fluxo dos rios e arroios, pelo assoreamento, foram significativamente prejudicados.

83 – Vale do Sol: desvio na Rodovia 471, direção Gramado Xavier à Santa Cruz do Sul, logo depois do viaduto Francisco Alves. Sai no trevo de acesso à Vale do Sol. Regional reportou ponte interditada.

84 - Venâncio Aires: remoção de residentes em locais de inundação. 9 desabrigados e 10 desalojados.

85 – Vera Cruz: pessoas abrigadas no Ginásio Guidão, 6 salvamentos de vítimas (inundação de residência) que totalizando 42 pessoas, 9 desabrigados.

86 – Vespasiano Correa: chuva volumosa e persistente, atingindo mais de 130mm em um intervalo de 12 horas. Bloqueio de estradas rurais e impossibilidade de atividades comerciais em pontos turísticos no em torno do Viaduto 13, com perigo de deslizamento nas proximidades. Transtornos em propriedades rurais na Linha Zambicari 1, com bloqueio de ponte em estrada vicinal, em razão do transbordamento de arroios locais. Grande volume de água no Arroio Barraca.