Fortes chuvas elevam o nível dos rios nas Bacias do Guaíba e do Uruguai

As fortes chuvas desta quarta-feira (18) elevaram o nível dos rios no Rio Grande do Sul, trazendo preocupação para as cidades e comunidades ribeirinhas. Neste início de tarde, o nível do Guaíba registra 2,05m, subindo a 1,8cm por hora e ainda longe da cota de inundação — 3,60m. O maior estrago está nos rios do Caí e Taquari, ambos acima da cota. O primeiro, em São Sebastião do Caí, está em 10,2m e 0,2m acima da marca. O Taquari, em Lajeado, tem os mesmos 0,2m de excesso e registra um total de 19,2m de nível de inundação, subindo a 17cm por hora.

No Rio dos Sinos, em São Leopoldo, a água está em 3,44m, distante dos 4,50m que marcam o alerta de inundação. A média é de uma crescente de 2,7cm a hora. O Rio Gravataí, que leva o nome da cidade, registra 3,19m e também está distante dos 4,75m do alerta. Em Muçum, no Rio Alto Taquari, são 10,9m de elevação, descendo 3,2cm a hora e longe dos 18m que marcam o alerta.

Já na Bacia do Uruguai, o Rio Ibirabatuã, em Alegrete, com 10,8m e subindo 4,7cm a hora, é o único que ultrapassa o alerta de inundação, situado em 9,70m. No mais, as situações não são alarmantes. Em Uruguaiana, o Rio Uruguai está 6,35m, subindo 4cm a hora e com o alerta de inundação em 8,50m. O mesmo rio se estende pelos munícipios de Itaqui (5,79m para 8,30m de alerta), São Borja (4,8m para 9,0m), Garruchos (2,5m para 15m) e Porto Lucena (1,32 para 10m). Em Quaraí, o Rio Quaraí está mais elevado, com 8,4m e próximo dos 9.50m do alerta de inundação.