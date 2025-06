Quilômetro 312 da BR-287, em Santa Maria, é totalmente bloqueado

Em razão da chuva forte que atinge o Estado, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alerta para bloqueio total do desvio localizado ao lado da ponte sobre a várzea do Rio Toropi, no quilômetro 312,4, da BR-287/RS, entre os municípios de Santa Maria e São Vicente do Sul, em função da instabilidade que atinge a região.