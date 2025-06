Corpus Christi terá alterações nos horários de serviços em Porto Alegre

Corpus Christi bastante chuvoso nesta quinta-feira (19). Em razão do cenário de instabilidade que deve se estender até a próxima sexta-feira (20), o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) recomenda fortemente que os condutores evitem deslocamentos rodoviários desnecessários, realizando apenas trajetos essenciais. Além disso, é preciso estar atento aos horários dos serviços públicos, que terão alterações durante o feriado. Os gaúchos terão umnesta quinta-feira (19). Em razão do cenário de instabilidade que(20), o(CRBM) recomenda fortemente que os condutores, realizando apenas trajetos essenciais. Além disso, é preciso estar atento aos horários dos serviços públicos, que terão alterações durante o feriado.

Até a tarde desta quarta-feira (18), os elevados volumes de chuvas já haviam acarretado buracos na pista, aquaplanagem, deslizamentos de terra e transbordamento de rios. Para quem tem a possibilidade, a recomendação, portanto, é reagendar as suas viagens. E, se precisar viajar, vale se atentar aos bloqueios divulgados pelo CRBM para planejar a sua rota.

Outro ponto de atenção está nos horários de funcionamento dos serviços durante o feriado. Pensando nisso, o Jornal do Comércio fez um levantamento do que estará aberto e dos que fechará nesta quinta-feira. Como funcionam os serviços públicos, bancos e comércio durante esse período? Confira, abaixo:

Prefeitura de Porto Alegre



A Prefeitura da Capital manterá os serviços essenciais nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi. A Central do Cidadão 156 fará plantão, com atendimento 24h, como ocorre nos demais dias da semana, finais de semana e feriados.

Assim como o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), que seguirá normalmente com todas as coletas: domiciliar, seletiva e de lixo público. O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) também funcionará em regime de plantão para demandas operacionais como vazamentos e extravasamentos. O setor comercial permanecerá suspenso na quinta, com reabertura na sexta-feira.

Em decorrência da Operação Inverno 2025, as unidades de saúde Assis Brasil, São Carlos, Bom Jesus e Moab Caldas funcionarão das 10h às 19h nesta quinta-feira. Já o Consultório na Rua Centro atenderá das 10h às 14h.

Casos suspeitos de dengue poderão ser atendidos em prontos atendimentos ou na tenda ao lado do Stok Center (avenida Manoel Elias, 901 – Passo das Pedras), das 8h às 20h30. As demais unidades de saúde e farmácias distritais não abrirão no feriado, com retorno na sexta-feira.

Confira abaixo os prontos atendimentos e hospitais que estarão abertos 24h no feriado:

PA Cruzeiro do Sul – rua Professor Manoel Lobato, 151 – Santa Tereza

PA Bom Jesus – rua Bom Jesus, 410 – Bom Jesus

PA Lomba do Pinheiro – Estrada João de Oliveira Remião, 5120 – Lomba do Pinheiro

PA de Saúde Mental IAPI – rua Valentim Vicentini, s/nº

UPA Zona Norte Moacyr Scliar – rua Jerônimo Velmonovitz c/ avenida Assis Brasil

Hospital de Pronto Socorro – Largo Teodoro Herzl, s/nº – Bom Fim

Hospital Materno Infantil Presidente Vargas – avenida Independência, 661 (emergências obstétrica e pediátrica)

Trânsito e transporte

tabela de horários de feriado, que pode ser conferida no site da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) Na quinta-feira, as linhas de ônibus operarão com base na, que pode ser conferida no. Já na sexta-feira (20), os horários seguem a tabela prevista para dias úteis. No sábado (21) e domingo (22), as linhas também operarão conforme os horários já previstos para cada um dos dias do final de semana.

Cartão TRI Cittamobi Moovit Lá Vem o Ônibus Para maior comodidade, os usuários podem conferir, em tempo real, os horários do transporte público na Função GPS dos aplicativos

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não atenderão presencialmente durante o feriado de Corpus Christi. As compensações bancárias também não serão efetivadas nesta data, incluindo a TED. Por outro lado, o Pix, que funciona 24 horas por dia, poderá ser realizado normalmente. Na sexta-feira, o atendimento presencial funcionará regularmente, onde há ponto facultativo ou não há feriado estadual ou municipal.

Comércio

podem abrir no feriado de quinta-feira, desde que sigam as regras previstas no Acordo Coletivo do Trabalho (ACT) O Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas POA) destaca que as lojas, desde que sigam as regras previstas no, firmado entre o Sindilojas POA e o Sindicato dos Empregados no Comércio (SINDEC). A abertura com uso de mão de obra dos colaboradores, portanto, é permitida, mas deve seguir as condições estabelecidas, como o pagamento de indenização especial prevista para o dia.

A sexta-feira, por sua vez, é considerada como um dia normal para lojistas. Portanto, não há alterações em relação aos demais dias úteis.

Mercado Público

Na quinta-feira, o Mercado Público operará de acordo com a tabela de horários estabelecida para feriados. Com abertura opcional, as lojas e bancas abrem das 9h às 14h. Enquanto os restaurantes funcionarão das 9h às 15h.

Trensurb

A Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb) dará continuidade às obras de reconstrução da via férrea durante o feriado. Na quinta-feira, o funcionamento dos trens seguirá a tabela horária de domingos e feriados, com intervalos de 20 minutos entre as viagens. Haverá, portanto, trens circulando ao longo de todo o dia entre a Mathias Velho (das 5h às 23h25min) e Novo Hamburgo (das 5h às 23h), assim como serviço de ônibus completando o trajeto.

Já na sexta-feira, os trens seguirão a grade horária de dia útil, com o serviço de ônibus complementar após as 20h, entre as estações Mathias Velho e Mercado.



A maior mudança será no sábado (21), quando o intervalo entre trens será de 15 minutos durante todo o dia. Além disso, nas estações Mercado e Rodoviária, será utilizado, nos dois sentidos, apenas o lado da plataforma correspondente ao sentido Mercado–Novo Hamburgo. No restante da linha, entre as estações São Pedro e Novo Hamburgo, a operação seguirá normalmente, também com intervalo de 15 minutos.

Catamarã

Nesta quinta-feira, o Catamarã também operará a partir dos horários previstos para feriados. No trecho que parte do Centro Histórico de Porto Alegre em direção à Guaíba, haverão embarcações das 10h às 19h45min. Já na rota inversa, a tabela horária vai das 10h35min até às 20h15min.

Os barcos que saem do Píer Pontal em direção ao Centro Histórico da Capital funcionarão das 10h49min às 20h29min. Enquanto aqueles com destino à Guaíba operarão das 10h16 às 20h01. Os trechos entre Embarcadero e Guaíba serão realizados entre às 14h35min e às 17h15min.

Serviços Estaduais

Em função do feriado de Corpus Christi, haverão alterações no funcionamento dos serviços estaduais. Confira as mudanças abaixo:

Contatos de Emergência

Polícia Civil – plantão para emergências: 197

SSP – disque-denúncia: 181

Polícia Civil (WhatsApp/Telegram): (51) 98444-0606

Delegacia on-line: www.delegaciaonline.rs.gov.br

Denúncia digital: www.ssp.rs.gov.br/denuncia-digital

Brigada Militar (BM): 190

Corpo de Bombeiros: 193

Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM): 198

Denarc (plantão 24 horas para denúncias de tráfico de drogas): 0800 0518 518

Defesa Civil Estadual: 199

Saúde

O Hemocentro, localizado na Avenida Bento Gonçalves, n° 3.722, estará fechado na quinta-feira. O retorno das atividades será na sexta-feira (2), às 8h.

Já o SAMU fará plantão 24 horas. O serviço pode ser solicitado pelo telefone 192 ou pelo aplicativo Chamar 192. Há ainda dois números alternativos (51) 33200-100 ou (51) 33200-192.

O Centro de Informações Toxicológicas (CIT) também fará plantão 24 horas, e pode ser acionado pelo telefone 0800 721 3000. Há ainda dois números de WhatsApp: (51) 984052368 ou (51) 984051994.

Trabalho

Na quinta-feira, as unidades de FGTAS/Sine estarão fechadas. A reabertura para atendimento ao público será na sexta-feira.

Em Porto Alegre, a medida também será adotada nas sedes administrativas da FGTAS (avenida Borges de Medeiros, 521), do Programa Gaúcho de Artesanato (avenida Júlio de Castilhos, 144) e no Vida Centro Humanístico (avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2.132).

Cartão Cidadão

Além disso, a entrega do Cartão Cidadão será suspensa na quinta-feira. O serviço será retomado na sexta-feira, às 9h. A central de atendimento telefônico também não irá operar na quinta-feira, mas retorna na sexta-feira em horário normal, das 8h às 20h, e no sábado, das 8h às 14h. O telefone é 0800-541-2323.

Cultura

Veja abaixo os horários de funcionamento ao público das instituições da Secretaria da Cultura (SEDAC):



Porto Alegre

• Administrativo Sedac (CAFF – 10º andar): fechado.

• Arquivo Histórico: fechado.

• Biblioteca Pública Leopoldo Boeck: fechada.

• Biblioteca Lucília Minssen (CCMQ): fechada.

• Biblioteca Pública do Estado (BPE): fechada.

• Biblioteca Romano Reif: fechada.

• Casa da Ospa / Administrativo: fechada.

• Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ): aberta das 10h às 20h.

• Centro de Desenvolvimento da Expressão (CDE) – Espaço Evelyn Berg Ioschpe (CCMQ): fechado.

• Cinemateca Paulo Amorim – CCMQ: aberta (confirmar horário das sessões no site).

• Discoteca Natho Henn – CCMQ: fechada.

• Instituto Estadual de Artes Visuais (Ieavi) – Galeria Augusto Meyer e Fotogaleria Virgílio Calegari, 3º e 7º andares – CCMQ: aberto das 10h às 19h.

• Instituto Estadual do Livro (IEL): fechado.

• Memorial do Rio Grande do Sul: fechado.

• Museu Antropológico do RS (Mars): fechado.

• Museu de Arte Contemporânea (MAC RS) – Galeria Xico Stockinger e Sotero Cosme 6º andar – CCMQ: aberto das 10h às 19h.

• Museu de Arte Contemporânea (MAC RS) - 4º Distrito: fechado.

• Museu de Arte do RS (Margs): aberto das 10h às 19h (último acesso às 18h).

• Museu da Comunicação Hipólito José da Costa (MuseCom): aberto das 10h às 18h.

• Museu de História Julio de Castilhos (MJC): fechado.

• Teatro de Arena: fechado.

• Multipalco Eva Sopher: aberto das 12h às 20h.

• Theatro São Pedro: fechado.

Interior

• Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul (Marsul – Taquara): aberto das 9h às 16h.

• Museu do Carvão (Arroio dos Ratos): aberto das 10h às 17h.

• Museu Histórico Farroupilha (Piratini): aberto das 14h30 às 17h.

• Parque Bento Gonçalves: aberto das 10h às 17h.

Jardim Botânico

O Jardim Botânico de Porto Alegre, que fica na Rua Dr. Salvador França, 1427, abrirá normalmente na quinta-feira.

Tudo Fácil

Nas três sedes de Porto Alegre, o Tudo Fácil permanecerá fechado na quinta-feira. O atendimento será retomado na sexta-feira no Centro (às 7h), na Zona Sul (às 8h) e na Zona Norte (às 10h).

IPÊ Saúde

No feriado de Corpus Christi, o IPÊ Saúde permanecerá fechado. Não haverá atendimento presencial nem por telefone.