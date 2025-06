Obra de recuperação da orla de Ipanema recebe aditivo no valor de R$ 1,3 milhão

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) informou que as obras de recuperação do calçadão de Ipanema receberam um aditivo, no valor de R$ 1,3 milhão, além dos R$ 10 milhões já destinados para a obra.

Com esses recursos adicionais, serão realizadas mais intervenções no local, como a revitalização da ciclofaixa, com sinalização horizontal e vertical, construção de uma cancha de bocha; novas lixeiras, churrasqueiras e balizadores; instalação de equipamentos de playground e academia ao ar livre, entre outros.

A previsão de finalização das obras segue para o final do segundo semestre de 2025.