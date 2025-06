Balão de ar quente com 35 passageiros cai no interior de SP e causa uma morte

Um balão de ar quente com 35 passageiros, entre eles o condutor e seu ajudante, caiu na manhã deste domingo (15) na área rural de Capela do Alto, município situado a 130 quilômetros de São Paulo. A queda ocorreu após o veículo aéreo decolar na cidade de Iperó, a 25 quilômetros de distância do local do acidente. Uma das vítimas foi socorrida em estado grave e faleceu, outras dez foram atendidas com ferimentos leves.

A Polícia Militar afirma que o motivo do acidente ainda será esclarecido. De acordo com o presidente da Confederação Brasileira de Balonismo, Johnny Silva, os documentos do piloto estavam vencidos. "Era um balão clandestino", disse. Silva reiterou que o condutor não possuia permissão para realizar voos individuais e que a capacidade máxima do balão era de 24 pessoas.

Neste final de semana, a cidade de Boituva, vizinha de Iperó, sediou a 38ª edição do Campeonato Brasileiro de Balonismo, mas os voos tiveram que ser cancelados na manhã deste domingo (15) por causa da velocidade dos ventos, que chegou a 70 quilômetros por hora, sendo que o máximo recomendado para a prática é de 10 km/h.

Procurada pela reportagem, a empresa Aventurar Balonismo, responsável pelo voo, não respondeu.