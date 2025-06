UPF recebe candidatos de mais de 200 municípios para o Vestibular de Inverno

Estudantes de todo o país se encontraram no Campus I da Universidade de Passo Fundo neste sábado (14) para mais um Vestibular de Inverno. Vindos de 225 municípios, os candidatos sonham com uma vaga em um dos mais de 50 cursos de graduação ofertados pela Universidade. O curso de Medicina foi o que contou com o maior número de candidatos, entre eles o mais jovem, com 15 anos, e o mais velho, com 45 anos.

LEIA TAMBÉM: Ufrgs divulga edital do Vestibular 2025



Apesar da chuva e do frio, desde cedo, candidatos e familiares circularam pelo Campus. A prova teve início às 14h, com acesso às salas liberado a partir das 13h. Para quem disputa uma vaga no curso de Medicina, a prova se estende até às 19h, com questões de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, História, Geografia, Matemática, Física, Biologia, Química — além da redação.



A proibição do uso do celular em sala de aula e o bullying abordado na série Adolescência foram os temas de redação propostos no Vestibular de Inverno da Universidade de Passo Fundo, que ocorreu na tarde deste sábado, 14 de junho, no Campus I. Apesar da chuva e do frio, desde cedo, candidatos e familiares circularam pelo Campus. A prova teve início às 14h, com acesso às salas liberado a partir das 13h. Para quem disputa uma vaga no curso de Medicina, a prova se estende até às 19h, com questões de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, História, Geografia, Matemática, Física, Biologia, Química — além da redação.e oabordado na série Adolescência foram os temas de redação propostos no Vestibular de Inverno da Universidade de Passo Fundo, que ocorreu na tarde deste sábado, 14 de junho, no Campus I.

Assim como o gabarito divulgado no sábado (14), a lista de aprovados também será publlicada no site da unversidade na segunda-feira (16), a partir das 11h. As matrículas da 1ª chamada se iniciam a partir das 12h do mesmo dia. As matrículas são on-line e todas as informações e orientações serão enviadas para o e-mail indicado no momento da inscrição.