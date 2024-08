Ufrgs divulga edital do Vestibular 2025

A Comissão Permanente de Seleção (Coperse) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) divulgou, nesta quarta-feira (21), o edital do Concurso Vestibular 2025 para ingresso nos cursos de graduação. Serão oferecidas 4.023 vagas em 97 cursos, sendo que as inscrições ocorrerão entre o dia 26 de agosto e 23 de setembro exclusivamente no site vestibular.ufrgs.br. As informações foram publicadas nos portais da instituição.

Segundo a Coperse, esta edição passou por alterações em relação aos anos anteriores para se adequar às modificações na Lei das Cotas, que agora inclui a reserva de vagas para autodeclarados quilombolas. O critério de renda para acesso a uma parte da reserva passa a ser de um (1) salário mínimo nacional (R$ 1.412,00) per capita e não mais de 1,5. O Manual do Candidato, com o detalhes sobre a forma de comprovação dos requisitos e modelos de declarações e formulários, também já está disponível.

Data e modelo de provas

As provas ocorrem dias 30 de novembro e 1° de dezembro, a partir das 14h, nas cidades de Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, Porto Alegre e Tramandaí. Não haverá provas em Imbé, como ocorria até o ano passado. Em relação a 2024, ocorreu a troca dos dias de Redação e Geografia. No primeiro dia, serão feitos os testes de Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa, História, Geografia e Matemática. Já no segundo dia, será a vez de Língua Estrangeira Moderna, Física, Química, Biologia e Redação. A lista das leituras obrigatórias da prova de Literatura estão disponíveis para acesso no site do Vestibular.

O candidato sabatista (guardador do sábado por convicção religiosa) poderá solicitar horário especial para realização das provas no dia 30 de setembro. Porém, deverá formalizar a solicitação de horário especial, mediante entrega, à Coperse, da declaração específica, preenchida e assinada, após a efetivação da inscrição, até as 18h do dia 23 de setembro.

Já os candidatos com necessidades especiais de caráter permanente ou temporário devem solicitar atendimento diferenciado para fazer as provas no período de 26 de agosto a 27 de setembro, preenchendo o formulário de solicitação e entregando a documentação comprobatória da necessidade especial, conforme o edital.



Após inscrever-se, o candidato deverá conferir todas as informações preenchidas no formulário de inscrição e imprimir o documento (boleto) para pagamento do respectivo valor, que poderá ser efetuado em qualquer agência bancária até o dia 24 de setembro.

taxa de inscrição no Vestibular é de R$ 180. Candidatos contemplados com a isenção da taxa devem realizar a inscrição normalmente. Para isso, o sistema indicará automaticamente o benefício, quando for informado o CPF, no momento da inscrição. Dúvidas sobre a etapa de inscrição podem ser sanadas pelo e-mail: [email protected]