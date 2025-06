Evento com Lara Lutzenberger é cancelado devido ao tempo

A roda de conversa com a bióloga e educadora ambiental Lara Lutzenberger, presidente da Fundação Gaia, prevista para ser realizada na tarde deste sábado (14), acabou cancelada por causa do tempo instável. O evento, que deverá ser remarcado para o segundo semestre, ocorreria no Jardim Lutzenberger, da Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre.

O encontro fazia parte do “Festival Casa Viva - Cultura e Meio Ambiente”, uma programação diversa que convida o público a cultivar a sensibilidade diante dos desafios ecológicos do presente. Reunindo artistas, educadores e coletivos para encontros de diferentes abordagens, que reafirmam a cultura como força instigadora para repensar a relação com a natureza, o evento celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho.

As ações do festival serão desenvolvidas até 29 de junho. Na manhã do dia 18 de junho, das 8h às 11h, ocorre uma atividade de observação de aves nativas em parceria com o Clube de Observadores de Aves de Porto Alegre. A programação inicia com um passeio pela Praça Brigadeiro Sampaio, onde os participantes serão convidados a identificar espécies e perceber os sons da cidade. As inscrições podem ser realizadas pelo link

E para encerrar a programação, entre os dias 20 e 29 de junho, o espaço Maria Lídia Magliani (5º andar da Casa de Cultura Mario Quintana) abriga a instalação educativa “Novos Naturalistas”. Será disponibilizado ao público um dispositivo de observação, que serve como uma ferramenta simbólica para ampliar o olhar e redescobrir paisagens conhecidas. A instalação estimula um olhar ampliado para o ambiente da Casa, como um ecossistema vivo, e acontece no horário de funcionamento da instituição, de terça-feira a domingo, das 10h às 20h.

Exposição

Com abertura marcada para o dia 18 de junho, às 18h, no espaço Maria Lídia Magliani e no Jardim Lutzenberger, a mostra “O que virá depois?” reúne obras dos artistas Nara Guichon e Armarinhos Teixeira. A exposição reflete sobre os limites do modelo atual de desenvolvimento, propondo caminhos para a regeneração dos vínculos entre humanidade e natureza por meio de obras com uma poética visual marcadamente orgânica.