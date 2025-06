Frente fria deixa RS em alerta para chuva excessiva e cheias nos rios nos próximos dias

A MetSul Meteorologia adverte para um cenário de risco de chuva volumosa no Rio Grande do Sul, o que pode trazer acumulados localmente excessivos, com risco de inundações e cheias de rios nos próximos sete dias. O Estado ingressa neste sábado em um período de instabilidade que deverá durar vários dias, com uma breve trégua em algumas regiões na segunda-feira (16), e que tende a persistir até a quinta-feira (19). Neste período, a chuva vai ser muito frequente e por vezes com intensidade moderada a forte.

Sob este cenário, volumes altos de precipitação devem ser anotados em várias regiões gaúchas. Em algumas cidades, os acumulados de chuva apenas nos próximos cinco a sete dias vão ficar entre 100% e 200% da média histórica de precipitação do mês de junho inteiro com os maiores volumes indicados pelos modelos numéricos para o Oeste, Centro e Noroeste do Rio Grande do Sul, embora chuva volumosa possa atingir outras regiões gaúchas.

Serão dois momentos principais de instabilidade. O primeiro se dá neste fim de semana, com a atuação de uma frente fria que traz os maiores acumulados de chuva no Estado neste sábado, especialmente no Oeste, onde em alguns pontos a chuva passa de 50 mm. No domingo (15), a instabilidade persiste com menor intensidade na maior parte do território gaúcho.

Na segunda, o sol aparece com nuvens no Rio Grande do Sul, mas o tempo volta a se instabilizar com chuva até o fim do dia em diversos pontos da Metade Oeste do estado. Terça (17) e quarta (18) devem ser os dias com os maiores volumes de chuva, com altos acumulados de precipitação em diversas cidades. A quarta-feira, em especial, pode ter marcas muito altas de chuva em parte do Rio Grande do Sul, com acumulados em apenas um dia perto e acima de 100 mm em alguns municípios.

Na quinta-feira, feriado de Corpus Christi, ainda deve chover em parte do dia em municípios das metades Norte e Leste do Estado, enquanto pelo Oeste se espera uma melhora do tempo.

Não há um acordo entre os modelos sobre quais regiões do Rio Grande do Sul devem ter mais chuva, mas a grande maioria das simulações indica que o Oeste, o Centro e o Noroeste devem ter os mais altos acumulados. Há simulações indicando chuva acima de 100 mm no período também para a Capital e a Grande Porto Alegre. No interior, vários pontos podem registrar nestes sete dias volumes entre 100 mm e 200 mm com acumulados isoladamente superiores.

Vários modelos projetam que em pontos do Oeste, Centro e o Noroeste a chuva poderia superar 200 mm com marcas até acima de 250 mm em alguns setores. Todos os mapas de chuva estão disponíveis ao nosso assinante com várias atualizações por dia, bastante clicar aqui para ter acesso a estes e muitos outros mapas de chuva e de previsão do tempo.

Risco de alagamentos, inundações e cheias de rios

Os volumes altos de chuva indicados para os próximos dias podem causar alagamentos e inundações em áreas urbanas e rurais de diferentes municípios, especialmente durante episódios de intensa precipitação em curto período.

O risco é maior na terça e quarta-feira. A chuva volumosa inevitavelmente vai provocar a elevação de níveis de rios, entretanto não há como indicar por ora quais bacias podem ter risco de cheia, uma vez que não há um consenso entre os dados sobre onde deve chover mais. A MetSul Meteorologia indica como rios de maior risco aqueles com nascentes e bacias cruzando o Oeste, Noroeste e o Centro do estado, o que inclui rios como o Uruguai, Ibicuí, Vacacaí, Vacací-Mirim, Ijuí, Ibirapuitã e Quaraí. Rios do Centro do Estado como o Jacuí e no Vale do Rio Pardo também exigirão atenção.