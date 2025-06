Dia Mundial do Doador de Sangue enfatiza necessidade de maior adesão

O junho vermelho e o Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado neste sábado (14), alavancam uma pauta de suma importância para a saúde pública. Diante dos subsequentes desafios para suprir as demandas para pacientes que, muitas vezes, dependem de uma transfusão para sobreviver, hemocentros e hospitais enfrentam a luta para aumentar a adesão diária. Não há estoque para emergências, como explica a enfermeira responsável pelo setor de captação do Hemocentro do Rio Grande do Sul (Hemorgs), Ana Dagord.

“Precisaríamos ter no mínimo de 100 a 120 doadores ao dia. A média está sendo em torno de 70. E isso chamando as pessoas. Se não fizermos chamamentos e não formos atrás, teremos no máximo 30 doadores”, conta a enfermeira. Ainda sobre demanda, o Hemocentro fornece hemocomponentes para mais de 40 hospitais de Porto Alegre, Região Metropolitana, Serra e Litoral.

Ana destaca que o volume de doações no local é linear ao longo do ano. Há, no entanto, uma pequena variação nesta época de troca de estações e quedas bruscas de temperatura, que culminam em sintomas gripais e a contraindicação para doação de sangue. Em incentivo à data deste sábado, o Hemorgs e os Hemocentros Regionais de Pelotas, Caxias do Sul, Alegrete, Passo Fundo, Santa Rosa e Santa Maria terão ações especiais ao longo do dia.

A doação trata-se de um processo voluntário e possui algumas limitações. Estão aptos homens e mulheres com 50kg ou mais, de 16 a 18 anos, mediante autorização do responsável, e maiores de idade até os 69 anos. Vale ressaltar que pessoas que nunca doaram antes dos 60 anos não podem contribuir pela primeira vez na terceira idade. O Hemocentro recebe os doadores na avenida Bento Gonçalves, 3722, e conta com pontos de coleta em Sapucaia, Esteio, Parobé e Bom Princípio. Outro ponto importante é que, ao contrário do exame de sangue, a doação exige que o voluntário esteja bem alimentado e hidratado para o processo, ressalta Ana.

Enquanto o órgão público busca ampliar o número de pessoas que procuram os centros de doação, do lado privado, uma iniciativa põe em contato o doador com quem recebe. O Banco de Sangue Virtual, atuante em todo o Rio Grande do Sul e Paraná, é um projeto que conta com quase 38 mil cadastrados — mais de 31 mil em solo gaúcho.

Idealizado e presidido por Rodrigo Nunes, o serviço foi lançado com 62 pessoas e, em um primeiro momento, custeado pelo próprio administrador em paralelo com o trabalho em uma faculdade. Hoje, é financiado pelo Sicoob e pelo apoio de patrocinadores.

A mecânica é simples e funciona de maneira remota, através do cadastro do doador no site e a conexão por meio do banco de dados com um paciente que precise da transfusão, também cadastrado na plataforma. A partir deste ponto e da parceria com hospitais e hemocentros, o banco entra em contato com um possível doador para que este vá até o ponto mais próximo ou compartilhe a informação, criando uma “corrente do bem”, conta Nunes.

“Onde eu falo do projeto, as portas se abrem. Sou super bem recebido, faço blitz em sala de aula, em todo o Estado. Hoje de manhã eu estava no Instituto Cristo Redentor, e muitas vezes o projeto sai da sala de aula aplaudido”, relata o presidente do banco de sangue.

Nunes destaca, no entanto, que apesar da importância do Dia Mundial do Doador de Sangue, o debate precisa ser constante o ano todo, inclusive por uma questão de logística: “Cada hemocomponente tem um prazo de validade e não adianta encher os bancos de sangue agora e depois sair e o resto do ano não doar. Por isso, trabalhamos todos os meses com a mesma vontade de um junho vermelho”.

Ele ainda explica que, apesar da marca elevada, a meta é chegar aos 249 mil cadastrados. A consolidação na Região Sul com a pretensão de expandir a ação para Santa Catarina em um momento futuro pode ser um dos trunfos para tanto.

SERVIÇO

Banco de Sangue Virtual: link para o site

Hemocentro do Rio Grande do Sul: link para o site

Endereço: Av. Bento Gonçalves, 3722 - Porto Alegre - RS;

Para doação de sangue: segunda a sexta feira, das 8h às 16h.

Para cadastro de doador de medula óssea: segunda a sexta feira, das 8h às 16h.