Após onda de frio, chuva se estabelece por mais de 10 dias no Estado

Após dias de temperaturas negativas e até mesmo geadas em diversas regiões, o Rio Grande do Sul entra agora em um período prolongado de instabilidade, com previsão de mais de 10 dias consecutivos de chuva em diferentes partes do Estado. A mudança no padrão climático começa a partir deste sábado (14), com tendência de maior intensidade entre terça (17) e quinta-feira (19) da próxima semana, segundo a meteorologista Estael Sias, da MetSul.

"A previsão é de um período mais ou menos de 10 a 12 dias de chuva frequente no Rio Grande do Sul", explica Estael. "Em alguns momentos, essa chuva será forte e com volumes altos. Os maiores acumulados, com potencial para transtornos, devem ocorrer na Metade Oeste e Centro, em áreas como Santa Maria, São Luiz Gonzaga e São Borja", afirma.

De acordo com a especialista, essas regiões podem registrar acumulados de 200 a 300 milímetros na soma dos próximos 15 dias. Na Grande Porto Alegre, os volumes devem ficar entre 100 e 150 milímetros, o que também acende o alerta para alagamentos urbanos em dias de maior intensidade de precipitação.

Na Região Norte, onde se concentram importantes bacias hidrográficas, como a do Taquari-Antas e dos Vales do Caí e dos Sinos, os acumulados serão significativos, embora não haja, neste momento, indicativo de extremos. Por outro lado, a elevação de níveis de rios como o Vacacaí, Ibirapuitã e parte da bacia do Jacuí preocupa.

Embora o tempo não fique chuvoso de forma ininterrupta em todos os locais, o cenário é de instabilidade diária. "Haverá momentos de melhoria, com aberturas de sol, como na segunda-feira, mas a chuva retorna à noite. Na quarta-feira, também há previsão de algumas pausas, mas a instabilidade volta com força em seguida", diz Estael. Pelo menos até o dia 22 de junho, algum ponto do território gaúcho terá registro de instabilidade a cada dia.

Antes da virada no tempo, esta sexta-feira (13) ainda será marcada por tempo firme na maior parte do Estado. O frio do amanhecer perde força em praticamente todas as regiões, embora ainda haja chance de temperatura abaixo de zero nos Campos de Cima da Serra. O vento do quadrante Norte se intensifica à tarde, especialmente entre o Planalto e a Serra, favorecendo o aquecimento. O sol predomina e torna a tarde a mais amena da semana, após dias gelados.

Da tarde para a noite, no entanto, as nuvens aumentam na Fronteira Oeste, com possibilidade de chuva isolada e esparsa. No fim de semana, a temperatura deve variar pouco em razão da alta umidade, e não deve ficar nem muito quente nem muito frio.

Em Porto Alegre, o sol aparece ao longo do dia nesta sexta, ajudando a aliviar o frio. A máxima prevista é de 20 °C, com mínima de 9 °C. O vento sopra fraco a moderado do quadrante Norte. No sábado (14), a chuva deve ser forte em alguns momentos. Já o domingo (15) começa instável, mas à tarde o tempo melhora.