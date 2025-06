Após menor temperatura do ano, Estado tem mais um dia gelado

A massa de ar polar vigente em todo o Rio Grande do Sul avança com mais intensidade e provoca uma queda ainda maior nas temperaturas no Estado nesta quarta-feira (11). No entanto, diferentemente dos últimos dias, o ar seco predomina e garante tempo aberto em praticamente todas as regiões. O céu limpo durante a noite e a madrugada acelera o resfriamento, favorecendo uma queda mais acentuada nas temperaturas, especialmente na Metade Norte e Leste do Estado.