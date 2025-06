Coca-Cola FEMSA Brasil tem vagas abertas para essoas com deficiência através de programa no RS

Rio Grande do Sul tem cerca de 420 vagas abertas em 34 municípios

e disponibilidade para trabalhar de segunda a sábado. As vagas são. Os selecionados serão convidados a participar de um processo seletivo, previsto para acontecer no dia 22 de julho.As oportunidades são para atuação em Porto Alegre e Região Metropolitana (Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, Viamão, Cachoeirinha, Alvorada, Gravataí, Guaíba e Eldorado do Sul), Vale do Sinos (São Leopoldo, Novo Hamburgo, Dois Irmãos, Estância Velha, Campo Bom, Ivoti e Parobé), Litoral Norte (Tramandaí, Capão da Canoas e Torres), Serra Gaúcha (Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha e Flores da Cunha) e Lajeado, no Vale do Taquari.O treinamento inclui uma série de módulos voltados para o desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais, essenciais para a atuação como promotores e promotoras de vendas. Os participantes terão a oportunidade de vivenciar experiências práticas em pontos de venda e compreender melhor as funções a serem desempenhadas.Segundo a gerente de Diversidade, Equidade e Inclusão da Coca-Cola FEMSA Brasil, Nubia Elias,. “Estamos empenhados em criar oportunidades que vão além da simples contratação, oferecendo um caminho de desenvolvimento e capacitação para os profissionais. Expandir o projeto no Rio Grande do Sul é uma demonstração do nosso compromisso em levar oportunidades de crescimento para diferentes regiões, permitindo que mais pessoas possam ser incluídas, se desenvolver e trilhar uma carreira de sucesso na empresa”, destaca.O “Acelerando Talentos”, em parceria com as unidades locais e a área de educação corporativa.