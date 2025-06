Rio Grande do Sul tem cerca de 420 vagas abertas em 34 municípios

Na tarde desta segunda-feira (9), o Rio Grande do Sul contabilizou cerca de 420 vagas abertas para concursos públicos, de acordo com levantamento do Jornal do Comércio. São mais de 40 editais, com oportunidades para todos os níveis de ensino em pelo menos 34 municípios do Estado.

Entre os destaques da semana, está o concurso para professor do Magistério Superior da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O processo seletivo preencherá 24 vagas de diferentes áreas do conhecimento, incluindo Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Ciências Biológicas e Computação. As remunerações podem chegar a R$ 13.288,85.

Outro destaque é o edital da Prefeitura Municipal de Rio Grande. Ao todo, são 115 vagas para professores de Educação Infantil, Anos Iniciais e Anos Finais. Os salários variam entre R$ 1.659,44 a R$ 2.157,28. Mas, atenção: as inscrições vão até o dia 12 de junho.