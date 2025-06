Santa Casa de Porto Alegre investe R$ 7,2 milhões em serviços de hemodinâmica

Com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária estadual de saúde Arita Bergmann, a Santa Casa de Porto Alegre oficializou, nesta segunda-feira (09), a entrega das novas áreas de hemodinâmica da instituição. O investimento de R$ 7,2 milhões incluiu a aquisição de dois angiógrafos – um destinado ao atendimento adulto e outro exclusivo para os pacientes pediátricos –, permitindo fortalecer a precisão dos diagnósticos e a eficácia no tratamento de doenças cardiovasculares.



Em funcionamento desde fevereiro, os novos equipamentos somam R$ 6 milhões, com mais de 90% dos recursos destinados pela Secretaria Estadual de Saúde. Como destacou o diretor-geral Julio Matos, o investimento reafirma o compromisso da Santa Casa com a excelência assistencial e permitiu fortalecer a qualidade do atendimento de alta complexidade, especialmente para os pacientes do sistema público. "A modernização dos serviços, viabilizada com o apoio decisivo do governo estadual, além de qualificar os diagnósticos e garantir mais segurança aos pacientes, também amplia nossa capacidade de resposta diante de um cenário marcado pelo aumento da demanda por intervenções cardiovasculares", afirmou.



Além da atualização e substituição do angiógrafo instalado no Serviço de Hemodinâmica do Hospital São Francisco, a instituição também expandiu o serviço para o Hospital da Criança Santo Antônio, que agora conta com angiógrafo próprio para tratamentos de cardiopatias congênitas em crianças e adolescentes.

Novos equipamentos



A aquisição dos dois angiógrafos modelo Azurion 7 F20 foi uma decisão estratégica. O novo sistema oferece imagens de alta resolução, menor exposição à radiação e recursos avançados de reconstrução 3D.



"O impacto se reflete diretamente na prática médica: conseguimos atuar com mais precisão e confiança, especialmente em casos complexos. É uma conquista para toda a equipe e, principalmente, para quem depende de um atendimento resolutivo e acessível", ressaltou o cardiologista Fernando Lucchese, diretor médico dos hospitais São Francisco e da Criança Santo Antônio.



A atualização também reduz custos operacionais, supera limitações do modelo anterior e reforça a segurança assistencial, com maior precisão nos procedimentos e integração facilitada com outros setores. Além disso, atende às normas da Anvisa e amplia a capacidade e a complexidade dos exames realizados.



Apoio para obra estrutural



Para viabilizar a implantação do novo serviço de Hemodinâmica no Hospital da Criança Santo Antônio, foi necessária a readequação completa da estrutura física dentro do centro cirúrgico. As obras incluíram melhorias na sala de atendimento, atualizações nos sistemas elétrico e de climatização, além da aquisição de mobiliário técnico.



Essa modernização contou com a doação de R$ 350 mil da Incorporadora e Construtora Nazale e com o uso de R$ 55 mil oriundos do programa Troco Amigo Panvel, além de investimentos próprios da Santa Casa. Os recursos foram fundamentais para a concretização do projeto, permitindo a instalação do angiógrafo em um ambiente seguro e resolutivo para o atendimento