Massa de ar polar intensifica frio no RS nesta semana

A chegada de uma nova massa de ar polar irá aumentar o frio que já vem sendo registrado no Rio Grande do Sul. A tendência é de temperaturas negativas durante todas as manhãs desta semana em ao menos alguma parte do território gaúcho, sobretudo em trechos da Serra, do Sul e do Norte do Estado. As informações são da MetSul Meteorologia.

Os dias mais frios no Rio Grande do Sul devem ser a quarta (11) e a quinta-feira (12). O tempo deve se manter estável e ensolarado, sem a incidência de chuva em nenhuma parte do Estado pelo menos até o sábado (14).



Nesta semana, as manhãs serão de frio extremo, que deve se manter durante as tardes, apesar da predominância do sol. Ainda há alto potencial para formação de geada por vários dias seguidos, especialmente de terça (10) a quinta-feira e em regiões serranas.

Para a segunda-feira (9), em Porto Alegre, a previsão é de temperatura mínima de 9°C e máxima de 17°C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).