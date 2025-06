Inscrições para o Acampamento Farroupilha 2025 começam nesta segunda-feira

As inscrições para o Acampamento Farroupilha 2025 irão ocorrer da próxima segunda-feira (9) até a sexta-feira (13), no horário das 9h às 12h e das 13h às 19h, no Centro Municipal de Cultura (avenida Erico Verissimo, 307 – Menino Deus).

Os interessados deverão apresentar os seguintes documentos: Álvará 2024 para quem acampou em 2023; resumo do projeto cultural, cujo tema é “Ondas curtas para uma história longa – o centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa"; ata atualizada da patronagem e indicação de dois brigadistas.



O pagamento das inscrições deverá ser realizado entre os dias 7 e 11 de julho no Parque Harmonia (administração). O Acampamento Farroupilha 2025 é uma realização da Prefeitura de Porto Alegre e Secretaria Municipal da Cultura, por meio da Comissão dos Festejos Farroupilhas, em parceria com a GAM3.