Primeira edição do Paleta Atlântida em Porto Alegre atrai milhares de pessoas ao Cais Mauá

Assadores amadores e profissionais repetiram em Porto Alegre o sucesso de um evento que já é tradição do litoral gaúcho há 8 anos. A primeira edição do Paleta Atlântida na Capital atraiu milhares de pessoas para a beira do Guaíba do final da ensolarada manhã até o pôr do sol deste sábado (7). Com o desafio de acomodar em 800 metros do Cais Mauá a mesma essência da atividade que ocorre em 4,2 km à beira-mar, os organizadores reuniram cerca de 1 mil assadores para apresentarem suas técnicas à frente dos melhores cortes de carnes.

Conforme explica o sócio e chefe-geral de produção da ação, Marcos Beylouni, um dos segredos da grande popularidade do Paleta é a ampla possibilidade de diversão que o formato proporciona. "Tem o open food, camarote e degustação. Mas também tem espaços corporativos, as pessoas que querem entrar na competição ou aqueles que desejam só assar a sua carne e curtir toda a função", explica.

tradicional Santo Antônio foi uma das que mais formaram filas no camarote oficial. Para o proprietário do restaurante que completou 90 anos recentemente Entre as churrascarias convidadas, aPara o proprietário do, Jorge Aita, um dos segredos da longevidade passa pela atualização constante. "Nos últimos 10 anos, o churrasco teve uma grande revolução, cortes que não eram feitos para churrasco, que eram de panela, hoje estão sendo usados. Os produtores também se deram conta disso e estão melhorando todos os processos até chegar no consumidor final. Mas a nossa gastronomia é totalmente na brasa, vivemos uma gourmetização de churrasco e eu não caí tanto para esse lado", relata.

Para o assador titular da casa Luxo do Gaúcho, Luciano Medeiros, não há melhor forma de comemorar a superação dos porto-alegrentes do que um evento como este "justamente neste local que sofreu muito com as enchentes do ano passado". Por essa razão, o chef optou por um dos cortes preferidos dos gaúchos, o costelão: "Contamos com uma carne legitimamente nossa, criada na campanha gaúcha, com um sabor muito especial. E olha o tamanho da fila, isso já mostra o sucesso que está fazendo".

Cerca de 1 mil assadores se reuniram à beira do Guaíba neste sábado Maria Amélia Vargas/Especial/JC

O grande churrasco se estendeu por quatro armazéns do Cais Mauá, com atrações variadas. Entre elas, um espaço exclusivo em sistema open food e open bar em 20 ilhas de assados comandadas por churrascarias clássicas da cidade, como Santo Antônio, NB Steak, Assado Raiz e Marquês Empório Parrilla, além de assadores celebridades, oferecendo uma grande variedade de cortes especiais. Ao longo dos pavilhões o público também pode aproveitar as ativações de marcas parceiras e de uma praça de alimentação e feira com expositores da Renova Feira Autoral.

Por ordem de colocação, os escolhidos do júri foram Petitosos do Churrasco, Luis Carlos Dill (Galinha) Ancestrale e Nilo Sérgio da Rosa Maria Amélia Vargas/Especial/JC

Outra parte importante do evento é a competição da "Melhor Paleta", na qual os trios participantes apresentam suas receitas a um grupo de jurados. Nesta edição, a disputa teve categoria única, e o grande vencedor levou para casa uma moto Haojue Master Ride 0km como prêmio. As equipes vencedoras foram divulgadas por volta das 17h. Por ordem de colocação, os escolhidos do júri foram Petitosos do Churrasco, Luis Carlos Dill (Galinha) Ancestrale e Nilo Sérgio da Rosa.

Em 2024, o evento na praia atraiu mais de 100 mil pessoas, com uma estrutura distribuída em mais de 3,5 km de extensão. Em janeiro de 2025, o evento reuniu mais de 150 mil pessoas em 4km de churrasco.