Reconduzido ao cargo, Saltz destaca sua gestão para reconstruir o RS após as enchentes

O atual procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz, foi reconduzido ao cargo em cerimônia realizada na tarde desta sexta-feira (6), na sede do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), em Porto Alegre.



Com 516 votos, Saltz foi o mais votado na eleição interna do órgão e, no dia 21 de maio, sua recondução foi anunciada pelo governador do Estado. Na ocasião, Eduardo Leite reafirmou sua confiança na liderança do doutor Saltz, “sempre pautada pela relação republicana e harmoniosa entre as instituições”.

Na oportunidade, Saltz fez um discurso emocionado, no qual destacou a importância de sua família e agradeceu a confiança depositada nele por seus pares. O foco na segurança pública foi um dos temas abordados:

“Há 2 anos nesta tribuna, quando aqui estive pela primeira vez na condição de procurador-geral de Justiça, pontuei alguns compromissos. Eu disse que a nossa energia seria destinada à construção do novo, sem lutar com o antigo. Foram dois anos intensos, dois anos desafiadores e reconfortantes, em que gaúchos puderam viver os anos mais seguros da história recente do nosso Estado. Combater a violência doméstica e qualificar a atuação do júri foram pautas constantes da nossa gestão”, ponderou.



Além disso, Saltz destacou o esforço de sua gestão para reconstruir o Rio Grande do Sul após a enchente do ano passado. “De modo pioneiro, lançamos um olhar sobre as mudanças climáticas e os impactos que produzem na vida de todos. Criamos o primeiro gabinete de estudos climáticos do Ministério Público Brasileiro, o GabClima, que tem se dedicado a ajudar na reconstrução do Estado e ao oferecimento de ferramentas de prevenção e adaptação, sempre buscando parcerias e consensos dialogados”, destacou.



Eduardo Leite, responsável pela manutenção de Alexandre Saltz no cargo, também discursou. O governador destacou o bom trabalho feito pelo procurador-geral, reafirmando o fundamental que Saltz "possui na defesa do interesse público e dos direitos da sociedade".

"Tudo que foi citado sempre foi feito com maturidade institucional, com um diálogo construtivo com os demais poderes e instituições. Uma harmonia fundamental nos tempos em que vivemos e que deve ser especialmente destacada. Ela é construída diariamente com base na transparência, no respeito recíproco e na consciência de que todos nós servimos a mesma causa, que é o bem coletivo e o fortalecimento do Estado Democrático de Direito", afirmou.

Sobre o procurador-geral Alexandre Saltz

Alexandre Sikinowski Saltz é natural de Uruguaiana, graduado em Direito pela PUCRS, e ingressou no Ministério Público do Rio Grande do Sul em 1990, atuando nas Promotorias de Santiago e Uruguaiana. Em Porto Alegre, atuou nas Promotorias da Fazenda Pública e de Defesa do Meio Ambiente.



Foi promotor-assessor e coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, e exerceu os cargos de secretário-geral do Ministério Público e de diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional. Além disso, foi coordenador do Escritório do MPRS em Brasília.



Desde junho de 2023 é o procurador-geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e, com a recondução, será mantido no cargo durante o biênio 2025-2027.