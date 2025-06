Obras nas casas de bomba do Centro são concluídas

As obras de qualificação dos prédios das Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps) 17 e 18, no Centro Histórico de Porto Alegre foram concluídas nesta sexta-feira (6). A última fase consistiu no acabamento das chaminés de equilíbrio que impedem o retorno da água pelos poços. As intervenções foram executadas pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) e pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi).

LEIA MAIS: Rodoviária de Porto Alegre ainda tenta se reerguer das cheias

As chaminés de equilíbrio instaladas nas casas de bombas foram construídas em concreto armado. Além disso, comportas de aço foram instaladas para vedar as passagens, ao mesmo tempo em que viabilizam a manutenção e limpeza dos poços. Conforme os técnicos do Dmae, a obra corrige o principal defeito identificado nas estações do Centro Histórico de Porto Alegre durante a enchente de 2024.

As estações de bombemento 17 e 18 foram as primeiras a receber melhorias após a cheia do ano passado. Elas ainda integram o primeiro lote de estações que serão objeto de licitação para a elevação de painéis, substituição de motores e instalação de geradores permanentes. A concorrência pública inclui também as casas de bombas 12 (Parque Marinha do Brasil) e 20 (Sarandi), e deve ser aberta nas próximas semanas.