Sexta-feira começa com nuvens, mas sol volta a aparecer no Estado

A semana termina com bastante nebulosidade na maior parte das cidades gaúchas. Nesta sexta-feira (6), porém, as nuvens se afastam gradualmente, permitindo aberturas de sol ao longo do dia. Na Campanha e no Sul, o ar seco predomina e já garante tempo firme.

Em Porto Alegre, a influência do ar seco favorece o predomínio do sol, embora ainda haja momentos com nuvens, especialmente pela manhã, como reflexo das instabilidades da véspera. A temperatura na Capital fica entre 14 e 19 °C.

Antecipando a chegada do frio que será protagonista no final de semana, nas primeiras horas desta quinta-feira (5), áreas de instabilidade vindas da Argentina e do Paraguai avançaram pelo Norte do Estado e atingiram também Santa Catarina e Paraná.

Como previsto, houve temporais, inclusive com granizo em pelo menos nove municípios gaúchos. Em São Borja, no Oeste, houve chuva intensa com pedras de granizo. Já em Itati, no Litoral Norte, o granizo acumulou cerca de meio metro e um carro chegou a atolar na ERS-486.