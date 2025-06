SINDIHOSPA e Câmara de Vereadores realizam simulação de desastre em Porto Alegre

Na próxima quinta-feira (12), o SINDIHOSPA (Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre) em parceria com a presidência da Câmara de Vereadores irão organizar uma uma simulação de desastre em Porto Alegre. O exercício irá simular um incêndio de grandes proporções no plenário do legislativo municipal, causando queda de parte da estrutura, com 50 vítimas, entre feridos e óbitos.A iniciativa, que está na quarta edição, tem como objetivo avaliar a preparação da capital gaúcha para responder a catástrofes, medindo a resposta das forças de saúde e segurança. A atividade deve envolver mais de 100 pessoas, incluindo Corpo de Bombeiros Militar do RS, Brigada Militar, Polícia Civil, SAMU, Defesa Civil, EPTC, Instituto-Geral de Perícias e nove hospitais.