Porto Alegre tem gasolina a R$ 3,99 em ação contra a alta carga tributária

Por Adrielly Araújo, especial para o JC

Porto Alegre amanheceu nesta quinta-feira (5) com um alívio no bolso dos motoristas: dois postos da cidade estão vendendo gasolina a R$ 3,99 por litro. A ação faz parte da 17ª edição do Dia da Liberdade de Impostos, que distribui 5 mil litros de combustível sem a incidência de tributos. Cada veículo pode abastecer até 10 litros mediante a apresentação de fichas distribuídas por ordem de chegada.



Os postos participantes estão localizados na avenida Cristóvão Colombo, nº 128, no bairro Floresta, e na avenida Ipiranga, nº 8.901, no bairro Partenon. Em cada ponto, 500 fichas são entregues a partir das 8h da manhã, permitindo o abastecimento de até 1 mil veículos no total.



O evento é organizado por uma aliança de entidades, incluindo o Instituto Atlantos, Instituto de Estudos Empresariais (IEE), Instituto Liberdade, Rotary Club, Students for Liberty e os Postos Self-Service. O objetivo é chamar a atenção da população para o impacto da carga tributária no preço dos produtos de consumo diário, como o combustível.

Segundo Hugo Muller, vice-diretor do IEE, a ação busca conscientizar a população sobre o peso real dos impostos pagos diariamente. Para ele, a proposta é tornar visível o que muitas vezes passa despercebido no cotidiano: a alta tributação que recai sobre itens essenciais. Além disso, Hugo destaca que o IEE e os demais institutos envolvidos mantêm iniciativas contínuas de formação e debate, como o Fórum da Liberdade, que reúne milhares de pessoas anualmente para discutir temas econômicos e propor caminhos para uma economia mais livre e menos sobrecarregada pelo Estado.



O Dia da Liberdade de Impostos integra uma série de atividades promovidas em todo o País durante o mês de maio, período que, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), representa simbolicamente o fim da fase do ano em que o brasileiro trabalha apenas para pagar tributos. A partir de então, é como se o contribuinte passasse, finalmente, a trabalhar para si. “O brasileiro passa quase metade do ano pagando impostos. Quando mostramos isso na prática, como no preço da gasolina, conseguimos trazer clareza para algo que normalmente está escondido no valor final dos produtos”, afirma Hugo Muller.