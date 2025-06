Maurício Sirotsky Sobrinho, fundador do Grupo RBS, recebe homenagens pelo centenário

Maurício Sirotsky Sobrinho (1925-1986), fundador do Grupo RBS, recebeu uma série de homenagens pelo seu centenário comemorado nesta quinta-feira (5). Durante solenidade realizada no Parque Harmonia, foram apresentadas as ações em comemoração aos 100 anos que ele completaria em 2025. Por iniciativa dos filhos do empresário Nelson, Pedro, Sônia e Suzana Sirotsky, e dos funcionários da empresa, foi feita a inauguração de um monumento no parque, o lançamento do documentário "100 anos à frente" e uma campanha publicitária. Em novembro, será publicada uma biografia pela editora AGE. A solenidade no Harmonia contou com as presenças dos filhos Suzana, Nelson e Pedro - a filha Sônia e o irmão Jaime Sirotsky não participaram da cerimônia por motivos de saúde.

Nelson Pacheco Sirostky, publisher e presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS, disse que era um momento muito especial e significativo para a família Sirotsky. "Estamos lembrando o fundador da RBS que se vivo fosse estaria fazendo 100 anos. Maurício deixou coisas muito importantes para a comunicação do Rio Grande do Sul, para a nossa família e para comunidade em geral. Maurício foi um figura extraordinária e inspirou pelo exemplo", destacou. Nelson disse que seu pai foi um homem muito preocupado com os outros. "Quarenta anos após o seu falecimento, estamos fazendo uma celebração com alegria ao relembrar os valores deixados por ele para todos nós", ressaltou. Pedro Sirotsky afirmou que era um dia muito importante para a família. "É um dia de lembranças afinal de contas o centenário é uma marca que registra uma história do tempo passado. E uma reafirmação para o presente e para o futuro onde a nossa família e a sociedade passa a continuar vibrando com a história do Maurício e da dona Ione", acrescentou.

O prefeito Sebastião Melo destacou que Maurício Sirotsky deixou muitas contribuições para o Brasil e para o Rio Grande do Sul, principalmente para Porto Alegre. "Maurício era comunicador nato e um profundo defensor da liberdade de expressão e ele inspirava pelo exemplo e por isso foi um empreendedor de sucesso", ressaltou. O governador Eduardo Leite afirmou que Maurício era um homem extremamente inovador, corajoso e com aspirações gigantes. "Maurício Sirotsky formou um grande grupo de comunicação", acrescentou Leite ao parabenizar a família pelo centenário do fundador da RBS.

Além das homenagens ao centenário de Maurício Sirotsky Sobrinho, também foi inaugurada a Alameda Ione Pacheco Sirotsky (1927-2015), junto ao pórtico da Casa do Gaúcho, no Parque Maurício Sirotsky, como forma de celebrar a trajetória da esposa de Maurício. Durante o evento na Casa do Gaúcho, os convidados assistiram ao pré-lançamento da produção "100 anos à frente". O documentário com duração de 21 minutos mostrou diferentes facetas de Maurício: o apresentador que levava grandes atrações para auditórios lotados, o homem de muitas ideias e o empresário que antecipava tendências. A produção foi do diretor Rene Goya Filho, que assina o roteiro com Marcelo Pires e Tulio Milman.