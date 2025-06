Três municípios gaúchos registram danos após temporais

A madrugada desta quinta-feira (5) foi marcada por nuvens carregadas, chuvas generalizadas e acompanhada de trovoadas em diversas regiões do Rio Grande do Sul. Por conta disso, alguns municípios já apresentaram danos e ocorrências junto a Defesa Civil estadual, de acordo com relatório divulgado nesta manhã.

Municípios Afetados

1. Paim Filho

Coordenadoria Regional reporta danos em telhados, bueiros destruídos e estradas danificadas e com muitos galhos interrompendo a passagem. A Defesa Civil estadual fez a entrega de lonas, e o município trabalha para minimizar os danos.



2. Paulo Bento

Foi reportado dano no telhado de uma residência, e uma lona foi entregue para minimizar os prejuízos.



3. São Valentim

Foi reportado dano no telhado de uma residência, e uma lona foi entregue para minimizar os prejuízos.