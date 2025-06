Melo e Leite trocam farpas em cerimônia de repasse de R$ 171 milhões para Porto Alegre

O governador Eduardo Leite assinou, na tarde desta quarta-feira (6), um repasse de R$ 171,7 milhões para a prefeitura de Porto Alegre, via Fundo da Reconstrução. Além disso, os contratos de Batimetria dos Rios e Estações Hidrometeorológicas, ambos projetos do Plano Rio Grande, foram assinados. Mesmo sendo considerado um valor relevante pelo governo do Estado, o prefeito Sebastião Melo se demonstrou insatisfeito com o montante repassado o que resultou em uma troca de farpas entre o prefeito e o governador.



O evento contou com a presença dos titulares das secretarias da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, e do subchefe da Casa Militar - Proteção e Defesa Civil, coronel Santiago Soares Dias de Castro.

Capeluppi exaltou a importância da ocasião e da assinatura do contrato de Batimetria dos Rios. "Isso representa uma revolução muito grande em relação a preparação para lidar com desastres. A batimetria dos principais rios do estado abre o caminho necessário para ações que são fundamentais para identificar a necessidade de dragagem dos rios, além de aprimorar o nosso sistema de previsão de desastres", ponderou o secretário.

O prefeito Sebastião Melo, por sua vez, apesar de se dizer grato pelo auxílio do governo estadual, se mostrou insatisfeito com o valor e cobrou que novos valores fossem repassados para a capital gaúcha. Durante sua fala, ele usou diversas vezes o pronome “vocês” para se referir ao governo estadual.



“Nós queremos agradecer essa parceria com o governo do Estado, que é muito importante. O governo adotou um critério e temos que respeitá-lo. Fizemos pedidos maiores e vocês só deliberaram para onde temos projetos prontos. Para muitas coisas ainda precisamos de mais dinheiro, como o dique do Sarandi, mas o fundo está nos dizendo que precisamos apresentar o projeto”, lamentou



Por fim, o governador Eduardo Leite destacou a importância da união entre os governos do estado e as prefeituras. Um dos pontos enfatizados por ele é que o valor repassado à prefeitura vem do Fundo de Reconstrução do governo do RS, e não do governo federal. “A prefeitura de Porto Alegre nos apresentou os projetos e nós repassamos quase 172 milhões para dar suporte às ações no município na recuperação do sistema existente. Esse valor é do Fundo de Reconstrução do Estado, que é um dinheiro dos gaúchos. É uma riqueza gerada por nós, que iria para Brasília na forma do pagamento da dívida mas que, por conta de um acordo que fizemos com a união, esse pagamento não será feito até 2027. Não é um dinheiro que veio de outro lugar, foi gerado pelos gaúchos”, enfatizou.

Sobre a reclamação do prefeito, Leite destacou a importância de agir com responsabilidade e afirmou que, com base no comitê científico e nos estudos financiados pelo governo, novos repasses serão analisados.



"R$ 171 milhões é bastante dinheiro. O Estado age com responsabilidade com o recurso público. A prefeitura apresentou os projetos que tinha e nós fizemos uma análise técnica para entender quais eram os projetos apresentados que nós podíamos avançar para fazer esse repasse. Inclusive, com esse recurso, estamos financiando estudos que vão indicar novas intervenções necessárias e, a partir deles, aí teremos condições de analisar a nossa capacidade de fazer novos repasses. Hoje foi só o primeiro passo", afirmou.