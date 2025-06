Walking organiza a FFIQUI RS 2025 e impulsiona o setor químico

A Walking Marketing Promocional está à frente da organização da FFIQUI RS 2025, Feira de Fornecedores da Indústria Química, promovida pelo Sindicato das Indústrias Químicas do Estado do Rio Grande do Sul (SINDIQUIM). O evento acontecerá nos dias 10 e 11 de junho de 2025, das 9h às 12h e das 13h30 às 18h, no Salão de Convenções da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), em Porto Alegre.



Com foco em inovação, negócios e conexões estratégicas, a FFIQUI RS 2025 tem como objetivo reunir os principais fornecedores da indústria química para apresentar novos insumos, tecnologias avançadas e práticas eficientes. A iniciativa busca promover o desenvolvimento do setor por meio do fortalecimento de parcerias e geração de oportunidades comerciais.

O evento reunirá empresas dos segmentos de tintas, cosméticos, saneantes (detergentes), tratamento de couro, adesivos, superfície, água e efluentes. Além disso, contará com a presença de grandes profissionais do setor, que apresentarão palestras imperdíveis já confirmadas, oferecendo conteúdos relevantes e insights valiosos para todos os participantes.



O público-alvo inclui diretores de indústrias químicas, profissionais das áreas de compras, produção, desenvolvimento de produtos, laboratórios e outros setores técnicos envolvidos no processo industrial, a feira será um ambiente estratégico para fortalecer conexões e gerar resultados reais para o setor.