Fávaro projeta normalização das exportações após fim do vazio sanitário

O Brasil chega, nesta quarta-feira (4) ao 14º dia do vazio sanitário para presença da gripe aviária em granjas comerciais. Na metade do prazo estabelecido em protocolos internacionais para que o País possa requerer a volta do reconhecimento como livre da doença em seu sistema de produção, após a confirmação do caso em um estabelecimento de Montenegro, o ministro da Agricultura Carlos Fávaro projetou que as exportações dessa proteína para os 21 mercados que impuseram embargo total ao produto brasileiro serão retomadas logo após o fechamento do ciclo de 28 dias.

Durante coletiva de imprensa em Brasília, a pasta confirmou que está em investigação uma nova suspeita da enfermidade identificada em um abatedouro de Teutônia. Mas reforçou que a tendência é de que o resultado seja negativo, diante das peculiaridades do caso.

“Foram identificadas algumas aves com sintomas na chegada ao abatedouro. Foram colhidas amostras, irão para o laboratório e para o painel de monitoramento. E nosso protocolo é investigar tudo. Mas não houve mortalidade de animais”.

Fávaro lembrou há indícios fortes de que o sistema de vigilância e controle sanitário conseguiu conter a doença “com muita eficiência” na granja de Montenegro.

“O vírus é muito letal às aves. Em quatro ou cinco dias não sobraria animal vivo se não tivéssemos controlado. É uma questão protocolar aguardar os próximos 14 dias”, afirmou.

O Ministério considerou natural a queda de 7% verificada nos preços da carne de frango no mercado interno a partir do início dos embargos, por conta do ajuste na oferta. Mas aposta na eficiência das negociações com os países importadores para recuperar rapidamente a maior parte dos embarques.

De acordo com o ministro, o andamento dos diálogos com a China, a União Europeia e o México, importantes parceiros nessa proteína, tem sinalizado tendência de diminuição das áreas com restrição. E as tratativas com algumas nações que manifestaram abertura para discutir a flexibilização já mostraram efeito. Rússia e Kuwait, por exemplo, que inicialmente vetaram importações de todo o Brasil, já recuaram as proibições para o Rio Grande do Sul.

Emirados Árabes Unidos, Japão, Catar e Jordânia restringiram somente o município de Montenegro. E, nesses casos, o Ministério da Agricultura procura negociar para que os vetos fiquem restritos ao raio de 10 quilômetros da granja infectada.

“A União Europeia nos encaminhou um questionário sobre o caso, que já estamos devolvendo com as respostas. A China fez algumas perguntas para entender a situação, sobre os frigoríficos que abatem aves com material genético oriundo da granja de Montenegro. Não podemos afirmar, mas são indícios de que a flexibilização deverá acontecer”, observou o ministro da Agricultura.

Fávaro explicou, porém, que a abordagem do Brasil aos seus parceiros comerciais deverá ser mais contundente nas negociações a partir de 18 de junho, quando se completam os 28 dias sem a doença no sistema de produção comercial.

Diferente da estimativa de que não havia necessidade de ampliar o aporte de recursos para as ações de controle sanitário quando surgiu o foco de gripe aviária no RS, a pasta reviu posição e encaminhou à Casa Civil uma proposta de Medida Provisória para a liberação de R$ 135 milhões extras. O movimento, explicou Fávaro, se deve à ocorrência de outras três situações sanitárias críticas em andamento no País e do anúncio de restrições orçamentárias pelo Palácio do Planalto.

“Essa restrição, de 53%, com sinalização de 23% até o final do ano, pode comprometer o trabalho. E não podemos deixar isso acontecer. Por isso fizemos o pedido desse dinheiro extra”, finalizou.