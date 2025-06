Porto Alegre tem 14,5 mil casos confirmados de dengue em 2025

Porto Alegre tem 14.599 casos confirmados de dengue, com 16 óbitos registrados devido à doença, e dois casos importados confirmados de chikungunya até 31 de maio. A dengue continua sendo a arbovirose com maior importância epidemiológica no momento na Capital. As notificações de suspeitas à vigilância epidemiológica desde o início do ano até o fim de maio somam 49.883. Neste período foram identificados três sorotipos do vírus da dengue em Porto Alegre, entre os quatro que existem: DENV1, DENV2, DENV3. Os bairros com maior incidência de dengue por 100 mil habitantes na última semana foram Parque Santa Fé (89,91), Jardim Sabará (88,73), Morro Santana (83,18), Costa e Silva (73,61) e Mário Quintana (70,35).