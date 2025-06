BarraShoppingSul terá programação especial para Maratona Internacional de Porto Alegre

Ponto de largada e chegada da 40º Maratona Internacional de Porto Alegre, o BarraShoppingSul se prepara para acolher, mais uma vez, os 25 mil participantes do evento, suas famílias e visitantes que venham prestigiar. Nos dias 4, 5 e 6 de junho, das 11h às 20h, e, no dia 7 de junho, das 11h às 19h, além de ponto para retirada dos kit de provas, o mall sediará a "Feira da Maratona", um espaço com estandes de patrocinadores e lojas de artigos esportivos voltadas aos atletas. As atividades ocorrem no Multiplan Hall e no Baixo Barra.

Nos dias da competição, 7 e 8 de junho, o mall terá abertura antecipada. No sábado, o acesso é liberado a partir das 8h e, no domingo, a partir das 9h. As lojas terão abertura facultativa no horário estendido, mas estarão disponíveis banheiros e áreas comuns. No local de concentração para a prova, além disso, o Barra disponibilizará um lounge de 200m² com pufes, aquecedores e mimos para os atletas e acompanhantes.



A entrada pelo estacionamento do Acesso 5, pela Avenida Chuí, abrirá às 3h da manhã. Já a do Acesso 1, pela avenida Diário de Notícias, estará aberta das 3h às 6h nos dias de prova. As demais, para acesso, serão liberadas após o evento. Para a saída do shopping, os acessos 2, 3, 5, 6 e 7 abrem às 3h da manhã e permanecerão abertos. As largadas da prova acontecerão no Setor E, a partir das 7h.