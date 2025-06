Porto Alegre segue com tempo instável e pode ter chuva nesta terça-feira

A capital gaúcha segue com tempo instável nesta terça-feira (3), e pode ter pancadas de chuva isoladas ao longo da manhã, informa a MetSul Meteorologia. Durante a tarde e noite, as nuvens mais carregadas devem se afastar e aumentam a possibilidade de sol em Porto Alegre. A mínima para o dia é 14ºC e a máxima 21ºC.

Já no Estado, cidades do Centro para o Norte tem grandes chances de chuva forte. As regiões da Campanha e no Sul do RS seguem com sol entre nuvens ao longo do dia todo. A mínima gaúcha é de 7ºC.