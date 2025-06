RS tem madrugada mais fria do ano nesta segunda-feira, termômetros marcaram -4,6ºC

Várias cidades do Sul e do Leste do Rio Grande do Sul enfrentaram, nesta segunda-feira (2), a madrugada mais fria do ano até agora em 2025, com marcas abaixo de 0ºC e formação de geada.

Segundo informações da MetSul Meteorologia, o Rio Grande do Sul registrou a temperatura mais baixa do ano até o momento no Estado, com -4,6ºC em estação particular situada no município de Pinheiro Machado, na Serra do Sudeste.

A mínima anterior no Estado era de -3,6ºC, registrada na mesma estação do Sul gaúcho, no domingo (1º). Com o registro desta segunda-feira, o Rio Grande do Sul completa 11 dias com temperatura negativa neste ano. Foram três dias em abril, seis dias em maio e dois nos primeiros dias de junho.

Além de Pinheiro Machado, também tiveram temperaturas abaixo de zero os municípios de Herval, com -2,8ºC, São José dos Ausentes, com -0,7ºC, e Caçapava do Sul, com -0,4ºC.

Em Porto Alegre, a temperatura mínima na estação do órgão federal no Jardim Botânico foi de 5,7ºC. Na Região Metropolitana, os termômetros indicaram 2,4ºC em Gravataí, 4,7ºC em Eldorado do Sul, 4,9ºC em Novo Hamburgo, 5,1ºC em Nova Santa Rita, 5,5ºC em Viamão, e 6,3ºC em São Leopoldo.

O frio começa a perder força à noite a partir desta terça-feira (3) por aumento de nebulosidade, chuva em parte do Estado e o enfraquecimento da massa de ar frio. Uma nova incursão de ar frio é projetada para o final desta semana.