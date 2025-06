Primeira semana de junho será de frio e instabilidade

Depois de um fim de semana de frio e temperaturas negativas no Estado, a segunda-feira (2) começa com temperaturas baixas, com mínima de 3ºC no RS. No entanto, ao longo da tarde, a previsão é que os termômetros registrem temperaturas mais amenas, na casa dos 20ºC. De acordo com informações da MetSul Meteorologia, na Serra e nas regiões Norte e Noroeste, há possibilidade de chuva nesta segunda.