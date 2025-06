Junho começa com frio de -3,6C no Sudeste do Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul registrou nesta primeira madrugada de junho de frio intenso a menor mínima até agora no ano com registro de 3,6ºC abaixo de zero em estação particular situada em baixada de Pinheiro Machado, na Serra do Sudeste. A menor temperatura mínima anterior no estado até hoje em 2025 era de 2,1ºC abaixo de zero em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, na madrugada do dia 21 de maio. Com o registro de hoje, o Rio Grande do Sul completa dez dias com temperatura negativa neste ano. Foram três dias em abril, seis dias em maio e um agora em junho que recém se inicia no dia de hoje.

Além de Pinheiro Machado, começaram o domingo também com temperatura abaixo de zero medidas em estações meteorológicas os municípios de Pedras Altas com -1,7ºC, Bagé com -0,8ºC, e Santa Rosa com -0,5ºC. Na rede do Instituto Nacional de Meteorologia, as menores mínimas deste domingo foram de 1,1ºC em Quaraí; 1,5ºC em Dom Pedrito e 1,9ºC em Cruz Alta.



De acordo com a meteorolgista Estael Sias, a madrugada deste domingo foi a quarta seguida de frio intenso no Rio Grande do Sul por efeito da massa de ar polar que ingressou na metade da semana passada e que foi responsável pela neve da manhã de quinta nos Campos de Cima da Serra.



A semana também iniciará com temperaturas abaixo de zero. Uma massa de ar frio e seco segue influenciando as condições do tempo, sobretudo nas áreas de maior altitude da região ainda neste domingo e na segunda-feira.



Tanto neste domingo como na segunda se espera outra vez o registro de marcas abaixo de zero em regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, além de pontos isolados do Planalto de Palmas, no Sul do Paraná. A previsão com base em nossos dados é de marcas de um dígito generalizadas, abaixo de 5ºC na maior parte dos municípios e abaixo de zero em alguns no Rio Grande do Sul. As menores mínimas vão seguir ocorrendo na Serra do Sudeste, na região de Pedras Altas e Pinheiro Machado, no Alto da Serra do Botucaraí, na área de Soledade, e nos Campos de Cima da Serra, em São José dos Ausentes, Bom Jesus, Vacaria, Jaquirana, Cambará do Sul e São Francisco de Paula.



As menores mínimas neste domingo e na segunda-feira devem ocorrer em baixadas, onde o ar frio mais denso e pesado tende a escoar em noites de tempo aberto ou escassa nebulosidade, ar seco e vento calmo ou fraco. Nos locais mais frios dos Aparados da Serra, principalmente em São José dos Ausentes, as mínimas devem descer a valores entre -1ºC e -3ºC. No Planalto Sul Catarinense, haverá pontos com -2ºC a -4ºC. Já na área de Gramado e Canela, na Serra, nas áreas urbanas as mínimas devem oscilar nos pontos mais altos entre 3ºC e 4ºC enquanto nas baixadas e em algumas linhas devem cair a em torno de 0ºC.



O frio será fará sentir na Grande Porto Alegre, região mais populosa do Rio Grande do Sul. Na capital, em bairros mais centrais, mínimas de 8ºC a 10ºC neste começo de semana. Já em bairros mais afastados, como no extremo Sul, pode fazer entre 5ºC e 7ºC. Em várias cidades da região metropolitana, as mínimas podem cair a marcas de 4ºC ou 5ºC. Neste sábado, no Rio Grande do Sul, as menores mínimas foram de -1,5ºC em Pinheiro Machado; -0,9ºC em Soledade; -0,7ºC em São José dos Ausentes; e -0,3ºC em André da Rocha. Foi o nono dia com temperatura abaixo de zero neste ano no estado gaúcho e o sexto em maio. Na Grande Porto Alegre, a mínima foi de 3,4ºC na Lomba Grande, em Novo Hamburgo. Porto Alegre anotou 6,9ºC no Jardim Botânico. Em Santa Catarina, o amanhecer deste sábado foi também marcado por marcas abaixo de zero com temperaturas mínimas de -2,1ºC em São Joaquim; -1,5ºC em Urupema; -1,1ºC em Bom Jardim da Serra e -0,1ºC em Fraiburgo.