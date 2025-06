Grupo Hospitalar Conceição atenderá no 3° turno a partir desta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (2), o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) implementará o 3° turno nos hospitais Conceição, Criança Conceição, Cristo Redentor e Fêmina. Com isso, as unidades passarão a atender à noite, das 19h à 1h, para a realização de exames, consultas especializadas e cirurgias eletivas.

A medida faz parte do pacote do programa do governo federal Agora Tem Especialistas, lançado pelo Ministério da Saúde na última sexta-feira (30). O objetivo principal é reduzir o tempo de espera dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

As áreas contempladas no 3° turno serão oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia. Ao todo, há cerca de 1,4 mil procedimentos classificados como cirurgias eletivas, que se enquadram nos requisitos do programa.

A iniciativa deve permitir ao grupo a realização de cerca de 14 mil cirurgias a mais por ano. "Nós fizemos em torno de 70 mil cirurgias por ano, das quais 42 mil são de urgência, porque nós temos quatro emergências com as portas abertas, e 28 mil são cirurgias eletivas. Ou seja, isso significa um aumento de 50% do volume cirúrgico eletivo, que é um percentual muito bom", afirma o diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição, Gilberto Barichello.

Para o médico, a medida representa um aumento na qualidade da saúde pública. "Nós projetamos que vão ter mais 40 mil consultas especializadas. Além disso, serão em torno de 150 mil exames produzidos no terceiro turno", destaca.

A partir da segunda quinzena deste mês de junho, também será aberto o 3° turno nos 12 postos de saúde do grupo Conceição da Zona Norte. Cinco postos trabalharão das 7h às 20h, sem interrupção ao meio-dia. Enquanto, os outros sete atuarão das 7h às 22h, também sem interrupção ao meio-dia. "A ideia é aumentar o atendimento de consultas nos nossos postos para darmos conta dessa grande superlotação que temos", aponta.

Lotação dos hospitais implica início gradual das operações

Embora a previsão fosse inaugurar o novo sistema "a todo vapor" a partir desta segunda-feira, a implementação do 3° turno será gradual, devido à atual situação da saúde pública no Rio Grande do Sul. Diante desse cenário, espera-se que a implementação completa do novo sistema seja efetuada no final do mês de agosto.

"Vivemos uma superlotação. Faltam leitos de UTI, cirúrgicos e clínicos de internação. Por isso, vamos começar a fazer cirurgia eletivas à noite, aquelas cirurgias mais leves, de baixa complexidade, com pouco risco cirúrgico. Até porquenão temos leito cirúrgico disponível", explica Barichello.

Apenas um dos eixos do Agora Tem Especialistas

A alteração dos horários de funcionamento já estava prevista desde outubro de 2023, quando o presidente Lula lançou a Política Nacional de Atenção Especializada (PNAES), com o objetivo de ampliar o acesso a serviços especializados no SUS. Na sequência foi implementado o programa Mais Especialistas, que se desdobra no Agora Tem Especialistas.

