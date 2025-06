Primeiro dia da Operação Inverno em unidades de saúde tem mais de 770 vacinas aplicadas

No primeiro dia de funcionamento das unidades de saúde também aos finais de semana, dentro da Operação Inverno da Secretaria Municipal de Saúde, foram realizadas neste domingo (1), 290 consultas, aplicadas 773 doses de vacinas e 635 medicamentos foram dispensados. Com registro de superlotação nos últimos finais de semana, os prontos atendimentos Cruzeiro do Sul e Bom Jesus, além da emergência do Hospital da Restinga e Extremo Sul, conseguiram encaminhar pacientes para as unidades abertas no entorno, aliviando a pressão dos serviços de urgência.

A diretora da atenção primária à saúde, Vânia Frantz, destacou a importância da ampliação do atendimento neste período de maior circulação de doenças respiratórias, especialmente para evitar a sobrecarga em hospitais e prontos atendimentos. “Parabéns a todas as equipes envolvidas. Tivemos o privilégio de passar em todos os serviços e estava tudo fluindo muito bem”, relatou Vânia, que visitou as unidades ao lado do responsável técnico de enfermagem da Diretoria de Atenção Primária à Saúde, Leonardo Rodrigues.



A abertura das unidades tem como objetivo facilitar o acesso aos serviços de saúde, especialmente para vacinação, que é fundamental neste período. Em Porto Alegre, todas as mortes por gripe e Covid-19 registradas neste ano ocorreram entre pessoas não vacinadas.



Próximo final de semana - A Operação Inverno nas unidades de saúde seguirá ao longo dos próximos meses, com atendimento aos sábados, domingos e feriados. As unidades estarão abertas das 10h às 19h, com oferta de consultas para casos de baixa e média complexidade, vacinação e dispensação de medicamentos.



• Passo das Pedras I - Avenida Gomes de Carvalho, 510 (Passo das Pedras)

• Ramos - Rua K esquina Rua R C, S/N - Vila Nova Santa Rosa (Rubem Berta)

• Farrapos - Paróquia Santíssima Trindade - Rua José Luiz Perez Garcia, 5, com acesso pela rua Bambas da Orgia (Farrapos)

• Chácara da Fumaça - Rua Martim Félix Berta, 2432 (Mário Quintana)

• Panorama - Rua Rômulo da Silva Pinheiro, S/N, parada 16 (Lomba do Pinheiro)

• Tristeza - Avenida Wenceslau Escobar, 2442 (Tristeza)

• Lami - Rua Nova Olinda, 202 (Lami)

• Modelo - Avenida Jerônimo de Ornelas, 55 (Santana)

• Primeiro de Maio - Avenida Professor Oscar Pereira, 6199 (Cascata)



Sábados, domingos e feriado de Corpus Christi, dia 19 de junho:

• Assis Brasil - Avenida Assis Brasil, 6615 (Sarandi)

• São Carlos - Avenida Bento Gonçalves, 6670 (Agronomia)

• Bom Jesus - Rua Bom Jesus, 410 (Bom Jesus)

• José Mauro Ceratti Lopes - Estrada João Antônio da Silveira, 3300 (Restinga)

• Moab Caldas - Avenida Moab Caldas, 400 (Santa Tereza)

• Consultório na Rua Centro - das 9h às 14h