Unidades de saúde passam a abrir aos fins de semana a partir deste domingo (1)

Cinco unidades de saúde de Porto Alegre passarão a operar aos fins de semana a partir deste domingo (1). De acordo com informações divulgadas no site da prefeitura da Capital, a ação faz parte da Operação Inverno da Secretaria Municipal de Saúde.

O funcionamento das unidades aos fins de semana será das 10h às 19h para atendimento de casos de baixa e média complexidade, além da aplicação as vacinas do calendário, especialmente a contra a gripe. A iniciativa tem como intuito desafogar as emergências dos hospitais de Porto Alegre e, ainda, incentivar a vacinação, já que, neste ano, todas as mortes por gripe e Covid-19 registradas na Capital ocorreram entre pessoas não vacinadas.

Confira as unidades de saúde que abrirão aos fins de semana:

• Assis Brasil - avenida Assis Brasil, nº 6615, bairro Sarandi.

• São Carlos - avenida Bento Gonçalves, nº 6670, bairro Agronomia.

• Bom Jesus - rua Bom Jesus, nº 410, bairro Bom Jesus.

• José Mauro Ceratti Lopes - Estrada João Antônio da Silveira, nº 3300, Restinga.

• Moab Caldas - avenida Moab Caldas, nº 400, bairro Santa Tereza.

• Consultório na Rua Centro, das 9h às 14h