Obras na RSC-287, em Santa Maria, serão executadas em seis meses, diz Leite

As obras da rodovia RSC-287, afetada pelas enchentes de maio de 2024, em Santa Maria, serão executadas no prazo de seis meses. No projeto, está previsto a reconstrução e a duplicação da ponte sobre o Arroio Grande, localizada no km 226 da rodovia. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite, que no domingo (1º) esteve em Santa Maria, onde participou de uma reunião com o prefeito Rodrigo Decimo (PSDB) para tratar de demandas do município de mais de 271 mil habitantes.

Segundo Leite, nos próximos dias deverá ser aprovado o projeto definitivo e a solução do reequilíbrio cautelar do contrato para que a empresa possa realizar as obras na região. "A ideia é que a partir da aprovação possamos ter a execução das obras em seis meses. Insisto, não vamos apenas simplesmente devolver a ponte no estado que ela estava antes. Queremos devolver uma ponte melhor com antecipação da duplicação daquele pequeno trecho onde está a ponte", destaca. O governador disse que está confiante em uma solução definitiva para a rodovia RSC-287 no trecho localizado no Arroio Grande.

A ponte sobre o Arroio Grande sofreu prejuízos com as cheias do ano passado. Duas pontes provisórias foram instaladas para garantir a continuidade do tráfego de veículos. Desde então, a concessionária Rota de Santa Maria encaminhou versões do projeto definitivo ao governo do Estado, sendo que um trecho do projeto já foi aprovado, permitindo o avanço das obras no sentido Oeste. O projeto completo está em análise, assim como um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.



Durante a reunião, Leite disse ao prefeito de Santa Maria que a intervenção vai além da simples reconstrução da ponte: trata-se de uma obra definitiva, que antecipa parte da duplicação prevista para esse trecho no futuro. Além disso, será necessário elevar a estrutura e adotar padrões mais robustos para atender aos novos parâmetros de resiliência climática, de forma a garantir mais segurança frente a eventos extremos.

O governador disse que a expectativa é que, nos próximos dias, haja a aprovação final do projeto e a definição do reequilíbrio cautelar do contrato. O governo do Estado já sinalizou a possibilidade de que esse reequilíbrio seja compensado com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).