Creral prevê início de construção da hidrelétrica Foz do Prata em 2026

Recentemente, a Creral obteve da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) a licença prévia (LP) para o projeto da hidrelétrica Foz do Prata, a ser implementada no rio da Prata, entre os municípios de Veranópolis e Nova Roma do Sul. O presidente da cooperativa gaúcha, Alderi do Prado, afirma que, se tudo transcorrer dentro do previsto, as obras da usina poderão começar já no próximo ano e a partir disso levará aproximadamente 30 meses para concluir a unidade.

O dirigente comenta que agora a ideia é trabalhar para atender às condicionantes da LP e depois obter o licenciamento de instalação (LI) para iniciar o empreendimento. Atualmente, o investimento estimado na ação é de cerca de R$ 400 milhões. Com 49 MW de capacidade (cerca de 0,9% da potência hídrica instalada no Rio Grande do Sul, conforme dados da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel), essa será a maior usina da Creral.

A hidrelétrica ainda contará com uma barragem de 34,7 metros de altura e um reservatório de 120 hectares. Durante a construção do complexo, a perspectiva é proporcionar cerca de 400 postos de trabalho. Quanto ao ambiente onde será comercializada a energia produzida, Prado adianta que o projeto já está cadastrado para disputar o leilão A-5 (cinco anos para entregar a geração) que está marcado para acontecer em 22 de agosto.

O certame é um mecanismo promovido pelo governo federal como uma forma das usinas mais competitivas fornecerem energia para o Sistema Elétrico Interligado Nacional. “A emissão da LP permite que a gente possa concorrer nesse leilão”, enfatiza o dirigente.

A Creral é uma cooperativa de distribuição e geração de energia com sede em Erechim. Na distribuição tem 8 mil associados em 37 municípios da região Norte gaúcha e na geração opera 21 usinas hídricas, solares e térmica no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Além da Foz do Prata, a cooperativa está participando da implantação da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Santo Cristo, na cidade catarinense de Lages, que terá uma capacidade de 19,5 MW e que deve ser finalizada em fevereiro de 2026. Nessa planta, em que a Creral possui a participação de outros parceiros, o investimento é de cerca de R$ 160 milhões.

A Creral também inaugurou no primeiro trimestre deste ano uma subestação de energia em Entre Rios do Sul, que recebeu um aporte de R$ 19 milhões. Outra estrutura dessa natureza, em Sananduva, deve ser terminada neste ano e será resultado de um investimento de R$ 26 milhões.