Obra na Castelo Branco terá troca de pista a partir de segunda-feira

As obras na avenida Castelo Branco terão alterações a partir de segunda-feira (2). De acordo com informações divulgadas no site da prefeitura de Porto Alegre, as equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb) iniciarão o serviço na pista da direita da Castelo Branco. As obras começarão às 10h, e o trânsito seguirá em apenas uma faixa.