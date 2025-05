Ginásio do Demhab acolhe 83 pessoas em noite de frio intenso em Porto Alegre

O Ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) recebeu 83 pessoas na primeira noite de acolhimento da Operação Inverno, nesta quinta-feira (29). O local foi disponibilizado pela Prefeitura de Porto Alegre para atender à população em situação de rua em períodos de frio intenso.

Com acesso espontâneo a partir das 19h, o ginásio está estruturado com beliches e disponibiliza kits higiene, agasalhos e alimentação para quem necessitar. O espaço também tem espaço para receber animais de estimação.



Também estão disponíveis para pernoite três albergues (abaixo), que somaram 203 pessoas acolhidas na noite passada.

Confira, a seguir, os serviços disponíveis para a população em situação de vulnerabilidade social:





Centros POP - Acesso espontâneo durante o dia

Serviços: atendimento social com equipe multidisciplinar para adultos, idosos e famílias em situação de rua; alimentação e oficinas.

Horário: 8h às 17h, de segunda a domingo:



POP 1 - avenida João Pessoa, 2384, Farroupilha;

POP 2 - rua Gaspar Martins, 114 / 120, Floresta;

POP 3 - avenida França, 496, Navegantes.



Albergues – Acesso espontâneo à noite

Serviços: dormitório; cuidados de higiene e alimentação; bem como encaminhamentos à rede de saúde, quando necessário.

Horário: diariamente, das 19h às 7h:



Albergue Dias da Cruz - avenida Azenha, 366 – Azenha;

Albergue Acolher I - rua Dr. João Simplício, 38 - Vila Jardim;

Albergue Acolher II - rua Morretes, 345 - Santa Maria Goretti.



Ginásio do Demhab - Acesso espontâneo (a partir de 19h)

Serviços: dormitório; alimentação; e cuidados de higiene;



Endereço - rua Conde D'Eu, 66, bairro Santana;



Restaurantes Populares - Acesso espontâneo a partir das 11h

Seis restaurantes populares (abaixo os endereços) oferecem alimentação gratuita no horário do almoço para pessoas em vulnerabilidade social ou em situação de rua.



Endereços e dias de funcionamento:



Centro: rua Garibaldi, 461 (segunda a domingo);

Vila Cruzeiro: rua Dona Otília, 210 (segunda a sexta);

Lomba do Pinheiro: rua Cacimbas, 159 (segunda a sexta);

Restinga: Estrada do Barro Vermelho, 51 (segunda a sexta);

Rubem Berta: rua Caetano Fulginiti, 95 (segunda a sexta);

Ilhas: rua Oscar Schmitt, 67, Ilha da Pintada (segunda a sexta).